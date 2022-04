Růžička není za Jalonena rád: Nároďák měl dostat Hořava. Jednoznačně

Jakmile bylo jasné, že Filip Pešán úřad hokejového návladního opustí, kouč dvojnásobných mistrů světa očekával nástup Miloslava Hořavy. „Byl jsem přesvědčený, že tu pozici dostane on. Miloš je trenér, který měl reprezentaci dostat. Jednoznačně ji měl vést on.“

Což bylo ve hře. Dvojice Kari Jalonen, Miloslav Hořava. Do té doby, než druhý jmenovaný odstoupil z jednání za ne zcela vysvětlených okolností. Potíž byla podle všeho v tom, že Hořava měl z ničeho nic „spadnout“ do role asistenta. Aspoň dle výkladu připravované smlouvy. „Kdyby si k sobě vybral Jalonena nebo Scottyho Bowmana, to už je věc Miloše, ale měl to vést jako hlavní,“ trvá na svém Růžička.

Národnímu týmu bude dál fandit, ovšem s výhradou. „V hokeji jsem dlouho a pořád nenacházím důvod, proč by měl náš nároďák trénovat Fin. Chápu, že je jiná doba, pokročila, svět je otevřenější. Ale stále si myslím, že schopné trenéry máme. Hořák je pan Trenér. Byl jsem si jistý, že tuhle práci dostane, překvapilo mě, že to nevyšlo,“ pokračuje.

V jednu chvíli lákal bývalého hráčského kumpána ze Slavie i z národního mužstva do Litvínova. Plán nevyšel. „Věděl jsem, že ve Spartě bude končit, bavili jsme se. Nemohl jsem však dlouho čekat na jeho rozhodnutí, a tak ve chvíli, kdy byl volný Karel Mlejnek, sáhli jsme po něm. A jsem nadšený, že je tu. Hokeji rozumí, má zkušenosti,“ řekl krátce k novému asistentovi, jenž do Vervy přechází od reprezentační dvacítky.