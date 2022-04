Trenér reprezentace: Bude to sranda. Je jisté, že jeden Jalonen vyhraje

Čeká ho solidní premiéra v ostrém zápase. Kari Jalonen bude na střídačce řídit českou reprezentaci proti „svým.“ Ve čtvrtek startují v Ostravar Aréně České hokejové hry a nový trenér národního celku je začne soubojem s Finskem. „Bude to zábava. To vím už teď,“ usmíval se po středečním tréninku. Pochvaloval si i příjezdy zkušených hráčů, nebo výkony nejmladších členů výběru.

Panuje u vás spokojenost den před prvním ostrým střetnutím v roli trenéra reprezentace?

„Nejdříve je třeba říct, že nás čeká skvělý turnaj proti kvalitním celkům. A spokojenost? Přijeli nám noví hráči, dnes s námi prvně trénovali. Jde o hráče, které jsme po celou dobu sledovali a nyní máme šanci je konečně zapracovat. Přidali se k těm, kteří jsou tu už čtyři týdny, takže je jim třeba ihned předat náš hrací plán. Je proto dobré, že máme tři zápasy ve čtyřech dnech, to se mi líbí.“

Už se vám rýsuje finální složení?

„O složení týmu na šampionát samozřejmě ještě nevíme. Hodně napoví tento turnaj. Chci především využít instinkty hráčů, dát jim šanci se projevit.“

Hned první duel bude proti Finům. Pro vás půjde o hodně speciální věc.

„Bude to sranda, to je jisté. Znám ty hráče, mnoho jsem jich trénoval. Stejně také znám jejich trenérský štáb. Soustředím se ale na svou práci u svého týmu. Je srandovní, že oba trenéři mají příjmení Jalonen. Je tak jisté, že alespoň jeden z Jalonenů zvítězí. (směje se)“

Viděli jste se už s trenéry soupeře?

„Ano, setkali jsme se v jedné restauraci ve městě. Popovídali jsme si. Ale nešlo o nic speciálního, jen jak se máme a jak jde život.“

Tématem turnaje budou z českého hlediska i gólmani. Jsou tu tři, navíc další čekají v Severní Americe, nebo v Evropě. Bude to tak, že každé utkání odchytá jiný brankář?

„Ještě nemáme přesný plán pro tenhle turnaj. Půjdeme po zápasech. Ale ano, máme tři gólmany, takže je možné, že každý z nich zápas odchytá, taková je počáteční myšlenka. Budeme to ale řešit den po dni. Třeba Marek Langhamer se připojil až dnes. Ve Finsku byl trochu nemocný, takže uvidíme, jak se bude cítit.“

Víte, koho z dalších brankářů oslovíte? Karla Vejmelku, nebo ve Švýcarsku skvěle chytajícího Jakuba Kováře ?

„Ještě ne. Tohle řeší Petr Nedvěd a má svůj plán, koho bude oslovovat. V průběhu týdne se o tom ale rozhodně budeme bavit, protože po nedělním utkání musíme udělat rozhodnutí.“

V týmu už je i David Krejčí s Romanem Červenkou . Jaké s nimi máte plány?

„David je tu jen na tréninky. On sám chtěl jít na led a já jsem velmi rád, že se tak rozhodl. Skočil do toho hned. Bude startovat až později na Švédských hrách. Roman bude hrát už proti Finsku. Mluvil jsem s ním a domluvili jsme se, že půjde rovnou do celého turnaje. Má za sebou velmi dobrou sezonu. Také vím, že individuálně se mu povedly utkání na olympiádě. Je to dobrý hráč na přesilovce. Má skvělé schopnosti, techniku. Jde o hráče se zkušenostmi a takové okolo mladých kluků potřebujete.“

Jejich vliv na tým asi bude velký, že?

„Ano. V šatně, i na ledě. Roman byl kapitán národního týmu na olympiádě. Celému týmu to pomůže.“

Když je řeč o olympiádě, vy jste všechny zápasy českého týmu viděl. Řeklo vám to něco do budoucna?

„Pojďme nechat olympiádu olympiádou. Je to dávno. Vím, k čemu tam došlo a jaký byl výsledek. Je třeba se dívat dopředu a řešit, co je před námi.“

Na tréninku vedle sebe na přesilovce nastoupil Červenka s nejmladším členem výběru Davidem Jiříčkem. Budete na tohle spojení zkušenosti a úplného mládí sázet?

„Mám rád, když mladí a starší naleznou spolupráci a souhru mezi sebou. Jiříčka chci rozhodně na přesilovce vidět. Má schopnosti a kvalitu. Navíc sám říkal, že se den ode dne cítí lépe a lépe. Před zápasy s Němci a Slováky hrál naposledy v prosinci. Potřebuje čas na ledě a také roli. Uvidíme, je na přesilovce dobrý. Lze čekat, že čas na ledě dostane.“

Závěrem jedna otázka mimo hokej. Měl jste možnost poznat i českou mentalitu a vnímání smutné válečné situace, která má velký význam i pro Finsko. Pozorujete však v přístupu obou společností určitý rozdíl?

„Víte, nechci tu hovořit o válce a o politice, ale pochopitelně vím, co se na Ukrajině odehrává. Má slova jsou proto jasná: Zastavte válku!“