Nedělat z Vrány jiného ptáka. Dovede Jalonen využít jeho potenciál?

Dvakrát se stal výrazným tématem na mistrovství světa. Jakuba Vránu nejdřív posadil Miloš Říha, před rokem z něj nebyl zrovna nadšený ani Filip Pešán. Detroit je mimo pozice play off, nabízí se šance, že dorazí na akci zase. Zahrál by si na turnaji pod třetím trenérem. Zásadní otázka zní: bude Kari Jalonen první, kdo opravdu dovede využít jeho potenciál?

V zásadě se dá na hru Jakuba Vrány dívat dvěma způsoby. První je, že má svoje limity v defenzivní hře. I průměrný videotrenér vám sestříhá klip, kde uvidíte, jak občas ustřelí v práci směrem dozadu špatným směrem. Dobrá střela, ano, ale ta defenziva... Pokud razíte tuhle cestu, nemá smysl Vránu nikam brát. Je to jen zbytečné trápení pro trenéra i hráče.

Druhý náhled na Vránovu hru totiž zní, že se umí bleskově uvolnit a vystřelit. Nepřemýšlí, nehledá, pálí. A pokud mu drží rameno, které ho pár let trápilo, dá se čekat, že bude i lepším hráčem než dřív. Jen vymyslete, jak k němu dostat v ofenzivní zóně puk a pak nechte úřadovat jeho silné zápěstí. Pak vám třeba rozhodne čtvrtfinále, nebo vystřelí medaili, když takový zápas přijde.

Pokud chcete z Vrány dělat úplně jiného ptáka, tak je to špatně. Naopak vytěžíte nejvíc, když si uvědomíte jeho limity i silné stránky a na krátkém turnaji typu mistrovství světa ho nebudete chtít předělávat. Kdyby to byla vážně potřeba, nehraje NHL. V Detroitu mu to teď lepí, klub zažívá další špatnou sezonu a on dokázal nastřílet 13 gólů ve 23 zápasech.

Směrem k MS by byl velký luxus jeho služby vynechat. Ovšem už dvakrát historie ukázala, že pokud na turnaj poletí, potřebujete plán, co s ním. U Red Wings na to jdou evidentně dobře.

