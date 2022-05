ONLINE: Česko - Rakousko 3:1. Domácí proměnili dvě přesilovky

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:15. Sklenička, 30:56. Jiříček, 33:38. Černoch Hosté: 31:34. Nissner Sestavy Domácí: Lukeš (Langhamer) – Šulák, Nedomlel, Krejčík, Jordán (A), Sklenička, Jiříček, Kaňák, Budík – Flek (C), Černoch (A), Stránský – Kousal, Špaček, Blümel – Zdráhal, Holík, Zohorna – Fridrich, Kodýtek, Beránek – Klapka. Hosté: Starkbaum (Madlener) – Hackl, Maier, Wolf, Kirchschläger, Brunner, Wimmer, Kragl – Ganahl (C), Nissner, Schneider (A) – Zwerger, Baumgartner, Lebler (A) – Wukowits, Achermann, Huber – Macierzynski, Rauchenwald, Schwinger. Rozhodčí Šír, Ansons – Zunde, Ondráček Stadion Ostravar Aréna

Tabulka turnaje:

1. Švédsko 3 2 0 0 1 6:9 6 2. Finsko 3 1 1 0 1 6:5 5 3. Česko 2 1 0 1 0 10:5 4 4. Rakousko 2 0 0 0 2 2:5 0

Švédsko odčinilo debakl

Hokejisté Švédska odčinili na Českých hokejových hrách v Ostravě sobotní debakl 3:9 s domácím týmem a v severském derby porazili Finsko 2:0. Na třetím podniku série Euro Hockey Tour v sezoně si tak připsali druhé vítězství. Stejně jako ve čtvrtek proti Rakousku (1:0) vychytal čisté konto brankář Marcus Högberg.

Olympijští vítězové Finové šli do zápasu s vědomím, že jim dva body zajistí turnajový primát, ale od začátku hledali velmi těžko cestu do šancí. Do vedení tak šli Švédové, poté co se v 9. minutě proháčkoval útočným pásmem přes tři soupeře Söderblom a se stejným přehledem zametl puk za pravým betonem gólmana Olkinuory do branky. Finský gólman měl krátce před přestávkou štěstí, když soupeř nepotrestal jeho daleký výlet z branky.

V úvodu druhé části neuspěl Lang. Po polovině utkání ale slavili Švédové podruhé, když obránce Roos při pokusu od modré čáry využil dokonalé clony Karlkvista před Olkinuorovým brankovištěm. Ze sóla pak neuspěl Söderblom, na druhé straně minul ostrou ranou Rajala.

Čtyři minuty před koncem mohl vrátit Finy do hry Kaski, jenž pálil dvakrát v rozmezí pár sekund z velmi dobrých pozic, ale ani jednou na Högberga nevyzrál. Švédové si pak bez větších problémů poradili i při dlouhé hře Finů bez gólmana.