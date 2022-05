Hertl po 7 letech na MS: Medaile musí být cílem nás všech! Jsem natěšený

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Poslední pocity v národním dresu? Zklamání z brambory. Tomáši Hertlovi bylo 21 let, když na domácím šampionátu v Praze musel hryzat bolavou porážku v utkání o bronz. O to větší chuť má teď ve Finsku cenný kov urvat. „I když to v posledních letech nevyšlo, pořád bychom měli mít nejvyšší mety,“ neschovává se útočník San Jose. V pátek se ve Stockholmu připojil k reprezentaci.

Není to ani dva měsíce, co Tomáš Hertl podepsal se Sharks gigantickou smlouvu na 65 milionů dolarů. Z celkového vývoje ročníku ale radostí nevýskal. Se San Jose zůstal potřetí v řadě mimo play off. Konečně mu alespoň vydrželo zdraví, takže se mohl po sedmi letech připojit k národnímu mužstvu. Chce si vylepšit dojem, zakončit ročník pozitivně. „Ideálně medailí,“ má jasno.

Jaký byl let?

„Celkem náročnej. Nejdřív jsme letěli do Prahy, s Radimem Šimkem jsme doma nepobyli ani 24 hodin a letěli rovnou sem. Cestovali jsme s malým synem, ten si samozřejmě vzal sedadlo sám pro sebe, my jsme se s manželkou mačkali na jednom. (směje se) Moc jsme se nevyspali, ale zvládli jsme to. Jsem rád, že jsme tady.“

Už jste to stihl dospat?

„Musím říct, že jo. Spal jsem po dlouhé době přes devět hodin, vyspal jsem se parádně. To se mi nestalo snad rok.“

Dres národního týmu oblečete po sedmi letech. Hodně dlouhá doba, že?

„To teda jo! Sedm let jsem na sobě neměl jinou barvu než tyrkysovou. Stejný systém a všechno kolem. Teď po dlouhé době změna, tak jsem sám na sebe zvědavý. Hrozně se těším. Mluvit v týmu česky, užít si českou kabinu, poslouchat českou muziku. Jsem natěšený, snad se to povede a bude se dařit.“

Proběhly vám hlavou vzpomínky na pražský šampionát v roce 2015?

„Určitě. Celkem jsem byl na třech šampionátech, pamatuju si všechny. Dvakrát jsme skončili čtvrtí, zápas od medaile... nebylo to příjemné. Vždycky chcete uspět, i teď pro to všichni uděláme maximum.“

Trenér Kari Jalonen dopředu řekl, že cílem všech musí být zlato.

„A je to tak správně. Medaile je velký sen a měl by to tak mít každý. Já osobně chci vyhrát každý zápas, ať je to proti komukoli. Nejedu se zúčastnit, ale vyhrát. Soutěživost musí být velká, jen tak dojdeme daleko. I když to v posledních letech nevyšlo, pořád bychom měli mít nejvyšší mety. Pořád máme skvělé hráče. Musíme si sednout, hrát jako jeden tým, jen tak můžeme dojít třeba až ke zlatu.“

V týmu je několik nováčků, pamatujete si vy na svůj reprezentační debut?

„Jasně. Bylo to ve Švédsku, nějaké vzpomínky ještě mám. Byli tam kluci z NHL, koukal jsem na ně, snažil se něco pochytit, inspirovat se. V té době byla Amerika můj sen. Užíval jsem si to. Ve čtvrtfinále jsme tam vypadli, i tak jsem si to ale užil.“

Teď jste v pozici vzoru vy. Mnozí budou vzhlížet právě k vám.

„Vím, že sem nejedu, abych byl do počtu. Chci být jedním z lídrů. Chci se toho chopit, nebojím se toho. Chci pomoct týmu nejlíp, jak to půjde. Hlavně ať vyhráváme. Góly se budou očekávat, ale já udělám všechno pro týmový úspěch. Klidně padnu do střely, udělám cokoli. Pokud dvacet hráčů bude nastaveno stejně, můžeme uspět.“

Jak moc vás vyšťavil humbuk, který kolem vás byl v době před i po podpisu smlouvy?

„Bylo toho hodně. Celý únor nebyl moc příjemný. Po každém zápase se to řešilo. Byl jsem naštvaný z prohry, nebo jsem se radoval z výhry a stejně vždycky přišly otázky na smlouvu a jednání. Zapnul jsem televizi a tam já. Byl jsem jeden z hlavních terčů trade deadline, nešlo tomu uniknout. Snažil jsem se to vymazat z hlavy, ale to se nedalo. Podpis pak byl trochu úleva.“

Vidíte v San Jose nějaké světlo na konci tunelu? Poslední roky výsledkově nejsou dobré a ani predikce budoucnosti není růžová.

„Půlka téhle sezony byla slušná, drželi jsme se celkem nahoře. Pak přišla zranění. Víme, že nám chybí aspoň dva střelci navíc. Góly nám scházely. Převážně jsem to měl na starost já s Timem Meierem. Doufám, že pomůžou mladí kluci. Snad se to může brzo otočit.“

Jak se vám poslouchají hlasy, že jste šanci na Stanley Cup vyměnil za pohodlí a peníze?

„Vůbec to neřeším. Podívejte se na Montreal. Vloni hráli finále, teď skončili poslední. My jsme jednou neudělali play off, další rok jsme pak byli taky ve finále. Je to těžké. Když se podíváte do top týmů, tak se tam nedostanu. Florida, Colorado, Tampa... pro útočníka tam místo neměli. Chtělo by mě třeba Buffalo nebo Detroit, taky týmy, co jsou od play off daleko. Nedá se moc vybírat, každé dva roky se to může měnit. Doufám, že jsem udělal dobře a během roku, dvou se to otočí a zase budeme nahoře.“

V play off NHL prohrává Boston 0:2 na zápasy. David Pastrňák by byl pro český tým velkou posilou, viďte?

„Samozřejmě, takového střelce v Česku nemáme. Pasta je top hráč NHL. Kdyby mohl přijet a byl zdravý, bylo by to super. Já mu ale v první řadě přeju, aby došel co nejdál v play off. Nikomu nepřeju, aby hned vypadl. Dát do sezony tolik úsilí a pak rovnou skončit? Strašně bolavé. Kdyby byl volný a mohl přijet, byl by neskutečná posila. Očekávání by se ještě zvětšila.“

Tomáš Hertl v národním týmu