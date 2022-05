Jalonen porazil „své“ Finsko: Speciální pocit, musím zaplatit do kasy

Co byste ze sobotního zápasu vypíchnul?

„Byli jsme silní v soubojích, hráli jsme opravdu dobře do defenzivy. Líbil se mi balanc, jaký jsme ve hře udržovali. Ve druhé třetině jsme byli lepší taky dopředu, dva góly toho byly důkazem. Jsem spokojený s hrou všech čtyř formací, každá měla svůj přínos. Výborný byl taky Vejmelka v brance, potřeboval takový zápas před startem mistrovství světa.“

Moc se ale nezapotil, šlo na něj jen 12 střel.

„Tak to někdy je. Většinu z nich ale pochytal, to je důležité. Pro něj opravdu cenná zkušenost. Hrál na jiném ledu, v novém systému týmu. Jeho výkon byl dobrý.“

V tomto týdnu jste v týmu přivítal hned 11 nových hráčů. Jak těžké je dostat je do specifického systému hry?

„Je na to potřeba jít pomalu, skládat to dílek k dílku. Dávkovat informace postupně, chytře. Musíme si zápas analyzovat. Můj první dojem je ale dobrý, do systému noví hráči zapadli. Dostanou se do toho jen opakováním, to nějaký čas zabere. Musím si s klukama promluvit, jak se v tom cítili oni sami.“

Už jste se zabývali otázkou povolání brankáře Lukáše Dostála?

„Na to se musíte zeptat Petra Nedvěda.“

Poprvé jste dokázal porazit „své“ Finsko. Je to speciální?

„Určitě, nejvíc je to speciální pro hráče, protože jsem na nástěnku vypsal za výhru nějakou odměnu. Kluci mají radost, že dám peníze do kasy. Speciální to je, Jukku Jalonena znám velmi dobře, totéž další lidi kolem. Jsem ale profesionál, výhry si cením a mám z ní velkou radost.“

Zůstanou v sestavě v neděli na Švýcary hráči NHL, nebo dostanou volno?

„Zatím nedokážu odpovědět. Nejdřív si s nimi chci promluvit, pobavit se, jak se cítili a jestli jsou stoprocentně zdraví. Uvidíme.“