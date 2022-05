Kouč Jalonen: Jsem realista, zlato vyhrát můžeme. Proč škrtl Chlapíka?

Po zklamání z olympijského opomenutí kouše útočník Sparty Filip Chlapík další škrt. Kouč Kari Jalonen ho spolu s kolegy na poslední chvíli vyřadil z finálního kádru pro mistrovství světa. „Bylo to těžké rozhodnutí. V našich plánech jsme ho neviděli na přesilovce, to bylo klíčové,“ popsal proces stavby sestavy Jalonen v neděli večer po příletu ze Švédska. Tým doplní brankář Lukáš Dostál.

Hned po utkání se Kari Jalonen zavřel s dalšími trenéry a manažerem Petrem Nedvědem v jednom kamrlíku stockholmské haly Globen. Společně vyladily poslední detaily soupisky pro mistrovství světa. Otazníky smazali. Ještě ve Švédsku hráčům sdělili svá rozhodnutí. Překvapením nominace je plzeňský Petr Kodýtek, na opačném pólu zklamání svítí absence Filipa Chlapíka.

Jak náročné bylo vybrat 25 jmen pro šampionát?

„Ze všeho nejdřív bych chtěl poděkovat všem hráčům, kteří se v posledních šesti týdnech zúčastnili kempu. Celkem jsem jich viděl 52, všechny jsem je poznal. S každým jsem si sednul, s každým jsem měl výstupní meeting. Chtěl jsem se s nimi seznámit hokejově, ale taky lidsky. Jsem rád, že se mi to povedlo a vím o nich víc. Sedm hráčů prošlo celým procesem. Kemp začali první den v Plzni a v týmu zůstali.“

Největším překvapením nominace je, že se do ní nedostal Filip Chlapík. Co vás k jeho vyřazení vedlo?

„Když jsem podepsal smlouvu s českým národním týmem, hodně často jsem sledoval Spartu. Viděl jsem spoustu zápasů, v extralize dominoval, v play off Spartě pomohl do finále. U nás nakonec rozhodlo to, že jsme ho neviděli na přesilovce, to bylo klíčové. Musel jsem udělat několik hodně těžkých rozhodnutí. Bohužel tak to je, jinak to nejde. Máme své důvody, proč jsme se rozhodli, jak jsme se rozhodli.“

Necháte si na soupisce nějaká volná místa pro hráče, kteří skončí v prvním kole play off NHL? Nabízí se například David Pastrňák .

„S Petrem Nedvědem jsme o tom dost mluvili a budeme sledovat výsledky v play off. Víme, že některé týmy už nejsou daleko od vyřazení. I na opačné straně máme několik kandidátů. Uvidíme, co se bude dít v prvním kole.“

Největší předností týmu bude systém a defenziva. Souhlasíte?

„Rozhodně, naši defenzivní hru musím vyzdvihnout. Sledoval jsem zpětně naše zápasy, prohráli jsme jen jeden z deseti, což je velmi dobré. Jestli chcete na mistrovství světa uspět, musíme hrát velmi dobře v obraně. První věci je, že se snažíme dávat dohromady lajny, chceme mít pohromadě všechny čtyři. Navíc máme hráče, kteří umí dát gól a najít cestu k vítězství. Ve Stockholmu to byly těsné zápasy, ale podařilo se nám je zvládnout včetně zápasu, který byl po čtyřiceti minutách 0:0. Myslím, že důležitou částí budou speciální týmy. Přesilovky nám fungovaly a naši kluci v oslabení dělali dobrou práci.“

Jakou roli bude mít brankář Lukáš Dostál?

„Nechci nic říkat dopředu. Nemáme jedničku, dvojku a trojku. V pondělí přiletí, až v Tampere rozhodneme, kdo v brance začne.“

S jakými očekáváními na šampionát odletíte? Platí zlaté ambice?

„Ano. Když turnaje odstartuje, musíme jít den po dni, zápas po zápasu. Šampioni neuvažují, jaký výsledek uhrají ve finále. Musíme se soustředit na každý jednotlivý zápas a dokázat se nachystat na ten další. Hodně jsme o našem cíli mluvili. Všichni ví, že když jedeme na mistrovství světa, máme vždy dokázat něco velkého. Jsem realista a vím, že můžeme vyhrát zlato.“

Vítězství na Českých i Švédských hrách vás k tomu opravňují.

„Oba turnaje byly dobrým testem pro mistrovství světa. Jsem rád, že jsme podstoupili těžká utkání a ve většině z nich jsme dokázali najít cestu k vítězství. Celkově jsem opravdu šťastný za to, jaká je aktuálně situace. Všichni jsme zdraví, to je pro tým vždy důležité. Výsledek celé Euro Hockey Tour je pro nás velmi dobrý. Jsem rád, že jsme v týmu vybudovali sebedůvěru a víru ve styl hokeje, který praktikujeme. To je nejlepší věc, kterou jsem si ze Stockholmu přivezl.“