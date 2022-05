POLEMIKA: MS bez Chlapíka? Podruhé stejná chyba, ale také ztracená forma

Miroslav Horák: ANO, ztratil formu, proti byl i čas

Filip Chlapík neprožil dobrý závěr sezony. A byť má za sebou vpravdě životní ročník, zklamání bude dlouho vstřebávat. Na konci se nedočkal vytoužené zlaté odměny v rudém dresu ani MS, kde si měl spravit chuť po olympijském škrtu. Šok z nominačního vynechání je jen zdánlivý.

Evidentní je, že Kari Jalonen nepřišel Chlapíkovi na chuť. Respektive nestihl přijít. Během stockholmského testu sparťanský útočník za sebou nezanechal práci, jakou byste očekávali od borce s oficiálním titulem Hokejista sezony. Už v koncovce Masarykova zápolení s Třincem to z útočníkovy strany nebylo ono, trochu šlapal vodu. Během sezony nasadil laťku dost vysoko, a když šlo o vše, povolil. Zkrátka a jednoduše fazona odešla.

A pak, ve fázi absorbování frustrace, se vydal plnit misi do národního týmu. Kdo to zažil, poví vám, že není snadné přepnout a mentálně se nachystat na nový vrchol. Navíc šel teprve ochutnávat něco dosud nepoznaného: Jalonenovu strategii. Jiní dostali na zvládání učiva dlouhé týdny, on na to šel z voleje. Narodil se paradox. V sezoně daleko méně úspěšní hráči z daleko méně úspěšných týmů dostali přednost.

Skutečně velcí hráči i v kalupu své šéfy přesvědčit zvládnou. Filip Chlapík je teprve na cestě stát se pro reprezentaci nepostradatelným.

Ondřej Kuchař: NE, podruhé stejná chyba

Víte, jak je to se vstupem do stejné řeky. Byť v částečně jiném složení, čeští trenéři s GM Petrem Nedvědem do ní hopli znovu. Už jednou se reprezentace přesvědčila, že opomenutí Filipa Chlapíka byla chyba. Teď štěstí zkouší podruhé.

Situace je jiná. Olympijský škrt byl mnohem větším kiksem. V čistě evropském výběru měl mít útočník Sparty jednoznačně své místo. V té době byl v nejlepší formě, zářil. Stejně ale letenku do Číny neobdržel. Teď několik míst schramstli borci z Ameriky. Dostali přednost, logicky. Chlapík navíc neměl ve finále play off ani v generálce ve Švédsku nikterak oslnivou formu. Přesto si myslím, že vzorek celé sezony je víc než pár minut, které dostal ve Stockholmu.

Celý ročník byl jednoznačně nejlepším hráčem extraligy. Dokázal góly dávat i je připravovat. Právě to Čechům dělalo na posledních velkých turnajích největší problém. Charakterově je čtyřiadvacetiletý forvard bez problémů. Vsaďte se, že by bral jakoukoli roli. A zvládl by ji. Bohužel nedostal možnost.

Není potřeba ukazovat prstem, je jasné, že výkonnostně byl o třídu jinde než další z tuzemské nejvyšší soutěže povolaní hráči. Bohužel možná dojel na systém, kterým aktuálně národní tým pod koučem Jalonenem hraje a který se liší od toho, jakým hrála v sezoně Sparta. Místo ale stejně měl mít.