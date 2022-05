Švédsko: silní vzadu, jinak nečitelní. Matný předkrm, duel s Českem napoví

Pravidelně patřili mezi uchazeče o medaile, ale před rokem se Švédové poprvé neprodrali ani do čtvrtfinále a na olympiádě prohráli zápas o bronz se Slovenskem. Na soupisce mají osvědčenou kvalitu, zejména v zadních řadách se čtyřmi posilami z NHL. Mužstvo je na všech pozicích natolik silné a vyrovnané, aby do vyřazovacích bojů proklouzlo. Ale přečíst ho a odhadnout jeho možnosti nedokáže ani jasnovidec. Po matném předkrmu proti Rakousku víc napoví souboj s českým týmem.

Brankáři - hlásí se nová směna

Švédské gólmany spojuje s českými společné to, že nemají zkušenosti z MS. Hlásí se nová směna, jen Magnus Hellberg, který ze Soči přeskočil do Detroitu, byl členem zlatého týmu z roku 2018 v Kodani, kde dělal náhradníka. Po čtyřech sezonách v Ottawě se do Švédska vrátil Marcus Högberg, v Tre kronor se objevil po osmi letech. Oscar Dansk chytal pár zápasů za Vegas v NHL, než zamířil do KHL. Byl vyhlášen nejlepším brankářem MS dvacítek 2014, kde pomohl vybojovat stříbro.

Reprezentační starty gólmanů

Magnus Hellberg (Detroit) - 26

Marcus Högberg (Linköping) - 3

Oscar Dansk (Spartak Moskva) - 0

Lukáš Dostál (Anaheim) - 1

Marek Langhamer (Ilves Tampere) - 6

Karel Vejmelka (Arizona) - 2