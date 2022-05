Blümel válel u Červenky s Krejčím: Jsem ten, kdo lítá. Ale zpátky na zem

Tohle by šlo. Uragán z Pardubic využívá práce dvou mistrů nahrávek. Matěj Blümel nemá problém se utrhnout do úniku. Když máte k sobě Romana Červenku s Davidem Krejčím? Šance přijdou. Vždycky. Mladý dravec dvě proměnil. „Čím déle spolu hrajeme, je to pro mě lepší,“ pochvaluje si. Na výsledku 5:1 proti Velké Británii se útok podílel třemi góly. Blümel skončil s bilancí 2+1.

Ujeď a buď připravený! Přesně v tomhle duchu Matěj Blümel zavřel gólový účet s Velkou Británií. „Jen jsem si dával pozor na ofsajd. Když jsem viděl Červuse, že má puk, tak jsem do toho prostě kopnul. Věděl jsem, že mi to dá. Obra kluci radši nahrají, než aby gól dali sami,“ užívá si spolupráci s kapitánem a Davidem Krejčím. Ale žádné velké oslavy. Z jeho projevu cítíte, jak chápe, že klíčové bitvy teprve přijdou.

Čekal jste takovou dřinu s Británií?

„Na rovinu řeknu, že jo. Před zápasem jsme se o tom bavili, že to bude těžké. Z minulého roku si pamatuju, že to nebyl proti nim žádný med, i když jsme vyhráli 6:1. V první třetině měly teď oba týmy vyložené šance. Ale ten první gól jsme dali nakonec my. Jsem rád, že jsme to zvládli.“

Konkrétně vy jste ho dal. Funguje ten režim, že techničtí borci Krejčí s Červenkou mají vedle sebe letce, který jejich nápady zakončuje?

„Asi to byl ten důvod, proč nás dal trenér k sobě. Kluci jsou rádi na puku, podrží ho, najdou se. Já jsem ten, kdo tam lítá a snažím se chodit do branky. Byly z toho dva góly. Mám radost, že můžu hrát s nimi. Třeba na začátku, když jsme spolu v Euro Hockey Tour začínali, jsem si musel hledat trochu místa, kde bych měl jezdit a kde se ukazovat. Čím déle spolu hrajeme, je to pro mě lepší. Kolikrát se někde vyrotujeme.“

Neměl jste pocit, že Davidovi Krejčímu vyloženě škodí dobrodružnější led? Hlavně v první třetině mu párkrát puk skočil přes hokejku, to u něj nebývá zvykem.

„Na začátku možná. Ale na střídačce jsme se o tom taky bavili a sám říkal, že led mu přijde lepší, než byl. Taky mi to přišlo, že se to zvedlo. Snad bude ještě lepší a lepší.“

Jak vypadá vlastně atmosféra v kabině favorita, který s Británií hraje po první třetině 0:0 a soupeř měl i dost šancí?

„Snažili jsme se uklidňovat. Byli jsme nervózní, že nám tam gól ne a ne spadnout. Vyplatilo se držet klid, od druhého gólu jsme zápas už kontrolovali.“

Ještě nedávno na turnaji v Ostravě jste o sobě říkal, jaký jste dřevák. Tohle už tedy po dvou gólech na MS padá?

„Jsem rád, že mi to tam spadlo a zápas dopadl takhle. (usměje se) Ale rád bych zůstal nohama na zemi. Šlo o první utkání, takže bych byl rád, abychom to potvrdili proti Švédsku. Už teď se snažím připravit na neděli. Bude to těžší. Je i dobře, že jsme hráli odpolední zápas, tím pádem máme dost času se nachystat na neděli večer. Těším se na to.“