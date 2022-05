Šviháci lázeňští v rachotě na MS: Špinavé góly, pohyb a bolest, co nabudí

Před rokem zaujal Jakub Flek, jakou má rychlost. Z Karlových Varů na mistrovství světa? Proč ne. Takže teď je tady druhý kousek, k němu přibyl ještě Jiří Černoch. „Nejsem už tak úplně nervózní,“ rozebral změnu Flek. A pak přidal: „Čeče (Černoch) se tam vedle mě skoro křižoval, tak mu říkám: „Hlavně buď v pohodě, dáme do toho všechno, dopadne to dobře.“ Já se cítil víc v klidu.“ Dopadlo, měl pravdu.

„Ale jo, nervozitka byla,“ usmál se v reakci Černoch. „Ale já jsem nervózní před každým zápasem, tak mi to ani nepřijde, že by to teď bylo víc. Nebylo to takové, že bych byl vyklepaný, ale za mě to byla zdravá nervozita před zápasem,“ dodal ještě.

S Hynkem Zohronou mají jasně dané instrukce: bruslit, prudit, brát energii, nedostávat góly. Procpat kotouč do branky je nadplán. Teď ho splnili dvakrát. Flek odrazem od brusle, Karlovarský parťák z dorážky. Mohlo to být i potřetí, když se hrnul Černoch zase do brankoviště, ale kotouč trefil jen rukou, hokejkou už ne. „Většinu gólů dávám z dorážek, nebo z první. Vím, kam mám jet. Někdy to je o štěstí, teď to tak bylo, puk se ke mně odrazil. Tohle je můj styl hokej,“ pochvaloval si debutant na MS.

Čtvrtá lajna bruslila a dala dva špinavé góly, které si každý tým přeje dávat. Jsou to trefy, které zvedají morálku. „Přesně tohle je potřeba. Kolikrát jsou ty špinavý góly nejdůležitější. Je jedno, jak to tam spadne,“ lebedil si Černoch. V prostoru kolem branky se motá rád, občas nějakou ránu slízne, ale víte, že se tam příště nahrne zase.

Nebojí se rány, takže ho s Flekem využívá Kari Jalonene i na oslabení. „Docela často se mi stává, že jsem samá modřina, nejen z práce kolem branky soupeře, i ze zblokovaných střel. Ale mě tohle spíš nabudí. Nevadí mi někde dostat ránu, s tím se musíte poprat,“ pousmál se.

Flek po svém gólu předvedl tak obrovskou radost, že ji někdo další překoná možná až ve finále. Level Nagano 98, absolutní štěstí, když zvýšil na 2:0. „Když jsem to pak viděl, tak jsme se tomu s klukama smáli,“ chechtal se svému velkému pumpování a hecování tribun. „Trochu mě přepadly emoce. Měl jsem z toho gólu obrovskou radost, trochu jsem to s tou oslavou přehnal, ale fakt to ve mně v tu chvíli bouchlo,“ přidal.

Vypadalo to, že ránu Jana Ščotky s jasným úmyslem nasměroval do brány. Přesně nastavil placírku a poslal kotouč za sebe. Akce jak z Premier League! „No, chtěná placírka,“ uculil se. „Viděl jsem, že puk letí na mě, někam pod nohy. Měl jsem za sebou Brita, který mi dobře blokoval hokejku. Trošku jsem se do toho snažil natočit, povedlo se,“ přiblížil svoji práci.

A pak přidal, jak obrovskou měl radost z Černochova gólu: „Jsem hrozně rád, že to tam Čečemu padlo. Od prvního kempu, kdy jsme se s nároďákem sešli, strašně makal, podával skvělé výkony a všechno došlo až k nominaci na mistrovství. Teď odehrál první zápas, dal první gól a s Hynkem Zohornou nám to sedí. Tak teď, abychom v tom pokračovali.“

Čtvrtá pracovní četa se zamlouvala na první dobrou i Jalonenovi: „Měli dobrou chemii, už spolu hráli při Švédských hrách. Musíme si to zanalyzovat u videa, ale teď po zápase vám řeknu, že se mi líbili.“ V neděli na Švédy půjdou do práce znovu.