Další posila z NHL! Přijede Kempný, verdikt o Pastrňákovi a spol. potrvá

Puk se odráží od druhé tyčky do nohy britského brankáře, do sítě ale nezamířil • Pavel Mazáč / Sport

Washington vypadl v prvním kole play off NHL s Floridou 2:4 na zápasy, poslední utkání se odehrálo v noci na sobotu. Jednatřicetiletý Kempný , který vyhrál v roce 2018 s Capitals Stanley Cup, v play off nenastoupil. K reprezentaci by se měl připojit v pondělí a půjde o jeho třetí start na MS. Na soupisku bude zapsán jako osmý český obránce.

Kempný hrál soutěžní zápas naposledy 28. března, kdy nastoupil při domácí porážce Washingtonu s Carolinou 1:6. V této sezoně NHL sehrál jen 15 zápasů a připsal si dva body za gól a asistenci.

„Michal Kempný je obránce s mezinárodními zkušenostmi a věřím, že pro nás bude velmi dobrou posilou. David Musil byl o své roli srozuměn už během přípravy ve Švédsku a moc mu děkujeme za jeho profesionální přístup. Zítra ráno by se měl vrátit do České republiky, kde se začne připravovat na další sezonu,“ řekl generální manažer národního týmu Petr Nedvěd .

Nedvěd plánuje ještě během dneška volat Pastrňákovi , Noskovi a Kämpfovi. „Zjistím, jak jsou na tom zdravotně a jestli mají zájem posílit českou reprezentaci na mistrovství,“ uvedl Nedvěd. Play off NHL skončilo i pro dalšího útočníka Toronta Ondřeje Kašeho.

Záležet bude také na verdiktu klubů. „Spojím i se zástupci obou organizací, protože jedna věc je zájem kluků, zcela zásadní budou ale výstupní zdravotní prohlídky hráčů, na jejichž výsledky budeme muset tak jako tak počkat, aby kluby hráče případně uvolnily,“ doplnil Nedvěd.

Na výsledek jednání mezi Nedvědem, hráči a jejich kluby budou čekat Petr Holík a Petr Kodýtek, útočníci současného kádru, kteří nebyli na startu turnaje zapsání na soupisku.

