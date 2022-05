Další posila z NHL! Přijede Kempný, verdikt o Pastrňákovi potrvá

Puk se odráží od druhé tyčky do nohy britského brankáře, do sítě ale nezamířil • Pavel Mazáč / Sport

Trenér hokejové reprezentace Kari Jalonen s generálním manažerem Petrem Nedvědem povolali na mistrovství světa do Finska obránce Michala Kempného, jehož Washington vypadl v prvním kole playoff NHL s Floridou 2:4 na zápasy. Jednatřicetiletý zadák by se měl k české hokejové reprezentaci připojit v pondělí a jeho následné zapojení do zápasů bude záležet na dohodě trenérů.