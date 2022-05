Esa mlčí, Češi potřebují řez. Roztrhne se hvězdná dvojka Hertl - Vrána?

PŘÍMO Z TAMPERE | Znovu do práce. Hledat, řešit, vymýšlet. Česko má za sebou zápas, který sundal euforii. Nedělní porážka se Švédskem přinese změny. Dá se čekat, že Kari Jalonen od sebe dnes proti Rakousku (15.20) roztrhne Tomáše Hertla s Jakubem Vránou. A musí si v hlavě nachystat plán, co dál. Protože podle informací iSport.cz prošel David Pastrňák v Bostonu lékařskou prohlídkou a posílí tým ve Finsku . Ten teď potřebuje devět bodů s Rakouskem, Lotyšskem a Norskem. Pokud neuspěje? Cesta k medailím se ztíží.

Herní plán se bortil a nic se nedělo. Jedna, dva, tři, čtyři. Formace zůstávaly pohromadě, dál se pravidelně na ledě měnily, jedna za druhou. Při nedělním zápasu se Švédskem (3:5) zarazilo i samotné hráče, že Kari Jalonen neudělal výrazný zásah. Dal důvěru své první volbě, nevyšlo to. Národní tým poznal, jak kysele chutná, když s ním soupeř vyběhne.

„Měl jsem pocit, že nás Britové i Švédi měli dobře načtené,“ poznamenal trefně obránce Radim Šimek.

Takže? Buď potřebujete být v systému opravdu silní, nebo ho změnit. Česko se spíš zkusí upnout k první možnosti. O Finsku taky víte, co přijde. A stejně aktuálně evropskému hokeji dominuje. Nedělá nic tajného, jen svoji práci dělá sakra dobře. Mixovat se bude sestava, teď už ano.

„První útok hraje výborně. V ostatních lajnách bychom rádi udělali nějaké změny,“ pronesl asistent Libor Zábranský. Berte to jako velký informační odvaz. Protože trenéři se rozhodli pracovat na MS v režimu, že všechno je top secret. Co nemusí, to nepoví.

Do krámu se jim hodí, že tréninkovou halu nemůže kvůli proticovidovým opatřením nikdo navštívit. Takže co si upečou, se dozvíte až při zápase. Každopádně asistent Zábranský aspoň prozradil, že aktuálně nejlepší formace zůstane pohromadě. Trio Blümel-Krejčí-Červenka je nyní český poklad.

Dál je toho dost k řešení. Hlavní hádanka zní: máte dva opravdu nadstandardní hráče z NHL Jakuba Vránu s Tomášem Hertlem, jenže když jsou spolu, nedělají dusno kolem soupeřovy branky. Měli by. Ale kudy je k tomu navést?

Po tréninku měli na sobě dres stejné barvy. Ale stejně se jejich roztrhnutí nabízí. Navíc nefunguje ani třetí útok. O góly se starají Červenka a spol. Jinde to drhne. Třeba Tomáš Hertl byl po porážce od Švédska hodně naštvaný. Na sebe, jak to nejde. Chtěl by pomoci víc, ale nemá šance.

„Není to o jednotlivcích, ale o tom, aby si lajna sedla celkově. Aby tam byla chemie. Aby všichni seděli v systému, který chceme hrát. Hertlík to popsal, jak to cítil. Není k tomu třeba nic dodávat. Musíme a budeme na to reagovat,“ pronesl Zábranský.

Je tady samozřejmě ještě jedna hodně podstatná linka. Léčit problémy málo nebezpečného útoku by mohl MUDr. Pastrňák. Bombarďák z Bostonu je volný, skončilo mu play off, podle informací iSport.cz prošel lékařskou prohlídkou a v noci na dnešek se začal ladit jeho přesun do Finska. Generální manažer výběru Petr Nedvěd by zprávu měl oficiálně potvrdit dopoledne. To už bude v Tampere obránce Michal Kempný z Washingtonu, kterému v pondělí uletěl spoj ve Stockholmu.

Pastrňák by teoreticky mohl stihnout zápas ve čtvrtek s Lotyšskem. Než kanonýr dorazí? Kvalita v českém souboru stejně je. Jen ji probudit. Třeba Vrána má schopnosti trhat sítě. Je zde ale háček, potřebujete ho mít v útočné třetině hřiště. „Ano, tam ho musíme dostat, to je první věc. Když bude jeho formace vpředu, musí se do šancí dostávat. Je to o něm, aby se do nich procpal, pohybem si o ně řekl a dostal se k vynikající střele, kterou má,“ přidal Zábranský.

Pro Česko je klíčové při hledání nových formací už ale nezakopnout.

Na cestě jsou teď Rakousko, Lotyšsko a Norsko. Odvalit je, získat devět bodů, to je teď klíčová mise. S vyladěným strojem pak zkusit rozválcovat na konci skupiny USA a Finsko. „Se Švédskem to pro nás byl důležitý zápas, protože ty dobré týmy chceme určitě porážet, abychom postoupili z co nejlepšího místa,“ dobře si uvědomuje bek Radim Šimek.

Je pro to docela pádný důvod, vlastně dva. Ve skupině v Helsinkách čekají Kanada se Švýcarskem, kterým je lepší se pro čtvrtfinále vyhnout, zbytek je hratelnější. Kdo si v české skupině vybojuje první nebo druhé místo, výrazně si zlehčí cestu do semifinále. „Z těch papírově silných týmů nás čekají ještě Američani a Finové, tak musíme ty body sebrat s nimi,“ přidává Šimek jedinou cestu.

A s tím i souvisí, že ztráty s Rakouskem a spol. by znamenaly vážné trable. Proti dvěma silným sokům už by měl určitě pomoci David Pastrňák. Bude se v tu chvíli hodit už mít rozjeté Vránu s Hertlem. Nejspíš každého v jiné formaci. Hledání začalo a začne další, až bomber z Bostonu dorazí.

Jak by mohly vypadat útoky na Rakousko podle iSport.cz

Blümel-Krejčí-Červenka Flek-Hertl-Simon Vrána-Špaček-Stránský Zohorna-Černoch-Smejkal

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 3 3 0 0 0 11:2 9 2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:4 6 3. USA 3 1 1 0 1 8:7 5 4. Česko 2 1 0 0 1 8:6 3 5. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 3 6. Norsko 3 0 1 0 2 6:11 2 7. Rakousko 2 0 0 1 1 3:6 1 8. Velká Británie 2 0 0 1 1 4:9 1