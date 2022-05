Dostál odjel do nemocnice. Setrvání na MS je v mlze, nahradit ho nesmí

Každý svůj příchod mezi novináře zahajuje Zábranský otázkou: „Jak se máte?“ Chce slyšet, že výborně, sám tuhle nahrávku vrátí. Po porážce se Švédskem spustil jinak: „Měl bych odpovědět výborně. Ale s ohledem na to, že Lukáš Dostál je teď v nemocnici na vyšetření, tak to neřeknu,“ pokýval hlavou.

V tuhle chvíli má Česko tak na soupisce jen Marka Langhamera a Karla Vejmelku. „Jedná se o zranění v dolní části těla, což bych dál specifikovat nechtěl, my počkáme, jak dopadnou vyšetření,“ odmítl dělat Zábranský závěry, jestli pro mladého brankáře mistrovství světa skončilo.

Vedení české výpravy se upíná k variantě, že se Lukáš Dostál zase vrátí zpátky na led. „V týmu je pořád, je s námi na hotelu. Stará se o něj fyzioterapeut, náš lékař. Uvidíme, co řeknou další vyšetření v nemocnici,“ řekl reprezentační asistent.

Podívejte se na známkování českých hokejistů při výhře nad Velkou Británií, při které Dostál zářil.

Řády mistrovství světa nedovolují dopsat za zraněného hráče náhradníka. Umožňují to pouze v případě, že hokejista chytne covid, jinak ne. „Zatím se to tak jeví,“ potvrdil i Zábranský. „Honza Černý (manažer reprezentace) na tom pracuje, ale tohle bych nechal otevřené. Všichni věříme, že to nic vážného nebude. S týmem Lukáš je, ale situace je zkrátka, jaká je, nic příjemného,“ přidal.

Kdyby byl Dostálův stav vážný, on už do turnaje zasáhnout nemohl a zároveň by Česko chtělo mít na soupisce tři brankáře? Cesta je i mimo výjimku. Ale Kariho Jalonena by bolela. V tuto chvíli jsou na seznamu dvě volná místa, kam by se měli doplnit dva útočníci z NHL. Je jedno, koho na volnou pozici napíšete. Tím pádem klidně může na soupisku jít i čtvrtý brankář s tím, že z Ameriky by už dorazil pouze jeden útočník.

V případě, že by se Česko rozhodlo takovou cestou vydat a odmítlo by riskovat turnaj jen se dvěma brankáři, mohl by dostat nabídku Dominik Furch , který chytal ještě do čtvrtka finále švédské ligy a je v zápasovém rytmu. Pokud je tedy k dispozici a neodjel už někam na dovolenou. Ve hře by pak mohl být i Vítek Vaněček, který skončil s Washingtonem.

SESTŘIH z MS: Česko - Velká Británie 5:1. Vítězný vstup, dva góly dal Blümel Video se připravuje ...

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 2 2 0 0 0 7:1 6 2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:4 6 3. USA 2 1 1 0 0 7:3 5 4. Česko 2 1 0 0 1 8:6 3 5. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 3 6. Norsko 3 0 1 0 2 6:11 2 7. Rakousko 2 0 0 1 1 3:6 1 8. Velká Británie 2 0 0 1 1 4:9 1