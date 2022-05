Vrána o trápení s Hertlem: Víme o tom. Já a systém? Žádný problém

PŘÍMO Z TAMPERE | Jako obvykle čeští trenéři nic o sestavě po pondělním tréninku neprozradili. A vzhledem k tomu, že do tréninkové haly v Tampere mají kvůli mnohdy nesmyslným covidovým opatřením novináři zakázaný vstup, můžeme se jen domnívat, zda Kari Jalonen se svými pobočníky pozměnili složení lajn. Hlavně pak té s Jakubem Vránou a Tomášem Hertlem. „Ideální to není. Víme o tom, mluvíme o tom,“ říká Vrána.

Jak se vám po prohře se Švédy usínalo?

„Těžce, bylo to nepříjemné. Z osobního hlediska bych řekl, že jsme neměli horší tým, nehráli jsme hůř. Rozhodly maličkosti v zápase, ale to je hokej. Myslím, že je strašně důležité, aby to v nás nezůstalo, abychom mysleli dopředu. Máme před sebou těžký zápas a hlavou se musíme soustředit na to, abychom odvedli práci, kterou máme a máme šanci vyhrát zápas. Neusínalo se úplně nejlíp.“

Pomůže v tomhle zkušenost z NHL, kde zápasy běží za sebou v rychlém sledu, a musíte prohry házet za hlavu?

„Určitě. Jsme na to zvyklí. Takový je ten sport. Je důležité hodit věci za hlavu a koukat dopředu. Jsme tady z nějakého důvodu jako tým. Je důležité koukat dopředu. Šance tam byly, nepadlo to tam. Soustředíme se na další zápas.“

Jak zapůsobila porážka na tým?

„Když se prohraje, musí se to hodit za hlavu. Myslím, že tak to mají všichni kluci, co tu jsou. Už se to stalo, dneska je nový den, dnes jsme na tréninku zapracovali na pár věcech. Musíme koukat dopředu, máme před sebou tady práci a těžké zápasy, které musíme vyhrát. Jak říkám, je důležité nekoukat dopředu a moc se tím netrápit.“

Tým od vás očekává góly, totéž vy sám od sebe. Zvládáte se tím zatím netrápit?

„To je další z věcí, ke kterým se musíte umět postavit. Je důležité se v tom nebabrat a zjistit, co se dá dělat líp. Myslím, že šancí bylo dost, akorát to tam nepadlo. Musíme se soustředit na to, abychom hráli dobře systematicky a dali našemu týmu šanci vyhrát. Už jste to naznačil. Střelec jsem, a když to nepadá, je důležité unést tlak a soustředit se na další zápas a prostě nepřestat si vytvářet šance. Jsou tam a prostě to spadne.“

Naučil jste se v tomhle směru něco třeba od Alexe Ovečkina?

„Samozřejmě! Ovie měl taky dny, kdy mu to nepadalo. On má sebevědomí a ví, že ty góly dá a jednou to tam padne. On se tím netrápí. Prostě věří v dalším zápase. Je důležité pro tým, že vytváří šance a dodává týmu pozitivní energii. A my? Dozadu musíme hrát dobře, abychom nedostávali góly ze špatných šancí. Hertlík to řekl dobře, musíme se k tomu postavit a zlepšit se.“

Vnímáte, že souhra mezi vámi a Tomášem Hertlem má zatím k ideálu daleko?

„Určitě. Bavíme se i mezi sebou. Celkově dozadu nebo systematicky jsme hráli fakt dobře, ale nic jsme nevytěžili. Šance jsme si udělali, ale nepadlo to tam. Není to výmluva. Musíme se k tomu postavit. Je důležité, jak s tím naložíme.“

Není pro vás osobně těžké zapadnout do těžce defenzivního systému trenéra Jalonena?

„Noví kluci, kteří přijedou, mají hodně videí a mítinků s trenéry. Myslím, že mi to nedělá problém. Systematicky jsem hrál celkem dobře, ale vepředu jsme týmu nepomohli. Šance tam byly. Dokud jsou, je jen otázka času, kdy se to prolomí. Nesmíme se tím moc trápit.“

Nepřinesly by potřebný impulz změny ve složení útoků?

„To už má v rukou trenér. Myslím si, že protočení lajn dává smysl ve chvíli, kdy si vepředu nevytváříte šance. My je ale máme. Možná pomůže malá změna. Uvidíme, jak to vidí trenér. Zatím to tak je.“

Jak se těšíte na příjezd kamaráda z Washingtonu Michala Kempného?

„Určitě se na něj těším. Spolu jsme hráli ve Washingtonu dlouho. Strávili jsme spolu hodně času a určitě se těším, až dorazí a může to s námi odstartovat.“

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 2 2 0 0 0 7:1 6 2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:4 6 3. USA 2 1 1 0 0 7:3 5 4. Česko 2 1 0 0 1 8:6 3 5. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 3 6. Norsko 3 0 1 0 2 6:11 2 7. Rakousko 2 0 0 1 1 3:6 1 8. Velká Británie 2 0 0 1 1 4:9 1