ONLINE: Česko - Rakousko 0:0. Kempný do akce, v brance Vejmelka

Český národní tým v úterý nastupuje do třetího duelu na mistrovství světa v Tampere a Helsinkách. Od 15:20 výběr Kariho Jalonena hraje s Rakouskem. Po nedělní prohře 3:5 se Švédskem došlo k některým změnám v sestavě. Například v první obraně vedle Filipa Hronka nastupuje bek Michal Kempný, který přicestoval z Washingtonu. Proti Rakušanům již nenastupuje Dominik Simon, který opustil dějiště MS z osobních důvodů. Po nepovedeném výkonu v brance překvapivě znovu startuje gólman Karel Vejmelka. Získají Červenka a spol. další tři body do tabulky skupiny B? Sledujte ONLINE přenos z utkání a STUDIO iSport.cz, do kterého tentokrát zavítá bývalý obránce Jakub Čutta.