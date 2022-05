Kempný na MS: Rovnou do toho vlítnout! S trenéry už probral systém

PŘÍMO Z TAMPERE | Po pěti letech je zpátky! Michala Kempného v posledních dvou letech pronásledovala zranění. Do finiše sezony se však dal do hromady a po vypadnutí Washingtonu v play off NHL přijal pozvánku a přiletěl do Tampere, aby se připojil k národnímu týmu. Naskočí už dnes v 15.20 hodin do utkání s Rakouskem.

Jak se po náročné cestě cítíte?

„Cítím se dobře, posledních pár dnů to bylo trošku hektické, ale jsem rád, že jsem tady. Dorazil jsem v pondělí večer, všechno je dobrý.“

Přiletěl jste později, než bylo původně v plánu. Co se stalo?

„Hned ve Washingtonu jsme zůstali viset. Tři hodiny jsme seděli v letadle před odletem kvůli počasí. Nestihl jsem pak spoj z Mnichova do Tampere, který mi uletěl. Pak mi přebookovali let na Stockholm, odkud jsem ještě cestovat do Tampere. Bylo to hektické, ale dostal jsem se sem.“

Naskočíte hned dnes odpoledne proti Rakousku, jste rád?

„Určitě! S trenéry jsme se o tom bavili, chtěl jsem hrát co nejdřív. Rovnou do toho vlítnout je to nejlepší, co můžu udělat. Budu hrát, moc se těším.“

SESTŘIH z MS: Česko - Švédsko 3:5. Vejmelka nedochytal, Červenka bral tři asistence Video se připravuje ...

Tušíte, s kým v obranném páru nastoupíte?

„Teprve nás čeká předzápasový meeting, kde se všechno podstatné dozvím. Včera jsme s trenéry seděli a bavili se o věcech ohledně systému. Obrázek jsem si udělal. Každý tým hraje trošku jinak. Já byl zhruba čtyři, pět let zvyklý na něco v Americe. Bylo to odlišné, taky je jiný rozměr hřiště. Hraje se tu jinak. Myslím ale, že by to mělo být všechno v pohodě a bez problémů.“

Dlouho jste nehrál, jaká byla chuť přijet?

„Obrovská! To říkám na rovinu, strašně si toho vážím. Dlouho jsem v nároďáku nebyl, jsem fakt rád, že tu můžu být, odehrát mistrovství světa a pomoct klukům. Snad taky udělat úspěch.“

Viděl jste minulý zápas se Švédskem?

„Není to tak, že bych viděl celé zápasy. Do poslední chvíle jsem se soustředil na to, co bylo aktuální, tedy na sezonu ve Washingtonu. Tam se šlo den za dnem, bohužel to nedopadlo. Až pak jsem všechno v hlavě přehodil a soustředím se jen na nároďák.“

Jak se těšíte na exparťáka z Washingtonu Jakuba Vránu?

„Moc, už včera jsme si pokecali. Všechno bylo ale rychlé, hektické. Těším se, až se to trochu uvolní, bude čas, zajdeme si někam na večeři a všechno probereme.“

SESTŘIH z MS: Česko - Švédsko 3:5. Vejmelka nedochytal, Červenka bral tři asistence Video se připravuje ...