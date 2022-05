Komu v nároďáku sluší Abrhámovy (†82) hlášky: Vrána, Králík... Hujere!

Kdo by v českém hokejovém nároďáku mohl pronést slavné hlášky Josefa Abrháma? • FOTO: Koláž iSport.cz

Ve věku 82 let zemřel Josef Abrhám, jeden z největších českých herců. Na památku jeho velkých filmových rolí jsme sestavili TOP 7 hlášek, které by na MS mohli v nějaké situaci pronést čeští reprezentanti nebo trenéři. Tak schválně, kdo by mohl být MUDr. Blažej z Nemocnice na kraji města a na koho sedí věty z filmu „Vrchní, prchni!“?