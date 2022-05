Češi pod lupou: Hertl s Vránou opět nefungovali. Červenka zase nejlepší

Historická porážka. Do úterního zápasu se ještě nestalo, aby čeští hokejisté prohráli s Rakouskem. Neporazitelnost Česka v soubojích s jižním sousedem je ale po prohře 1:2 po nájezdech již minulostí. Národní tým doplatil na pasivitu. Hvězdy z NHL se navíc zatím stále hledají. V článku iSport.cz se podívejte, jak české reprezentanty ohodnotili redaktoři deníku Sport Ondřej Kuchař a Pavel Ryšavý, kteří jsou přímo v Tampere.

Až do poslední minuty těžké situace řešit nemusel. Pasivní Česko si vykoledovalo dvě tutovky, při druhé nestačil na dorážku.

První gól Červenky na MS 2022. Proti Rakousku se trefil, ale výhru to nepřineslo

Asi největší tvrďák mezi českými obránci. Kromě hry do těla předvedl i přehled, když vytvořil nájezd pro Špačka.

Když se přeházely formace, odešel od Jiříčka a vedle Jordána má přeci jen víc šancí se zapojit do podpory ofenzivy.

Důležitý zápas pro něj. Naposledy se Švédy mu to nevyšlo, teď byl zpátky na svém standardu. Bránil dobře.

David Krejčí 5

Nebyl to úplně jeho zápas. Jako by se pořád srovnával s horším ledem. Často mu puk skáče přes hůl. Několikrát pálil mimo, jednou do tyče.