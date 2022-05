Jalonen si stojí za svým: Rakousko? Zápas se mi líbil, hráli jsme dobře

Už jste se přenesl přes úterní prohru?

„Byla to těžká porážka. Nebylo příjemné ráno sledovat video, protože jsem věděl, jaký pak přišel výsledek. Naplánovali jsme dobrovolný trénink, všichni nemuseli na led. Analyzoval jsem zápas a líbilo se mi, jak jsme hráli. Byl to dobrý zápas, ve kterém jsme měli šanci vyhrát. Bylo tam něco, co nemusíme změnit, ale spíš zlepšit před utkáním s Lotyši. Chtěl bych vidět víc bojového ducha, kuráže, hitů a kontaktů. Chci vidět, že tým pracuje tvrdě šedesát minut. To je má analýza. Musíme s tím výsledkem žít. Před námi je nový den.“

Už jste mluvil s Davidem Pastrňákem?

„Ano. Věřím, že Pastrňák i Kämpf nám přinesou energii a v pravý čas pomůžou týmu. Pasta bude mít na ledě velký vliv, ale dlouho nebyl na bruslích. Kämpf dorazí ve čtvrtek.“

Pořád si stojíte za tím, že jste s Rakouskem měli 14 superšancí?

„Ano, měli. Počítal jsem je. Nebudu vám v ničem lhát. Mám statistiky a bylo to čtrnáct superšancí. Dvakrát jsem to počítal, vím, že mi nevěříte, ale i soupeř měl několik podobných příležitostí. Druhá třetina byla naše nejlepší třetina, měli jsme šest nebo sedm šancí. Ale tak to je. Když je máte, musíte je proměnit. Musím ocenit soupeřova brankáře, odvedl dobrou práci a dal jim možnost vyhrát zápas. Nelžu vám v ničem.“

Kolik šancí mělo Rakousko?

„Oni měli šest superšancí, šancí pak celkem patnáct.“

V Česku se po utkání strhla vlna kritiky. Dostalo se k vám něco?

„Ne.“

Necítíte se pod tlakem?

„Ne, to je část naší práce, se kterou musíme žít. Víme o situaci, hráči ji znají. Stále máme všechno v našich rukou, zbývají nám čtyři zápasy a teď se chystáme na ten první.“

Několikrát jste už zmínil, že se vám nedaří vstupy do utkání. Máte nějaké vysvětlení, proč tým není schopný hrát stejně celých šedesát minut?

„To je dobrá otázka. Stalo se nám to i v utkání s Velkou Británií, taky jsme nezačali dobře. Dalších čtyřicet minut se mi pak líbilo, ale těch dvacet chybělo. Se Švédy to bylo podobné, až třetí třetina byla opravdu dobrá. Včera to bylo maličko podobné. Víme, že potřebujeme opravdu dobrých šedesát minut.“

Včera jste říkal, že z týmu cítíte velké zklamání. Co cítíte o den později? Odhodlání, týmového ducha?

„Jsme profesionálové, všichni byli samozřejmě zklamaní. Každý se cítí trochu provinile, to je ale normální po taková porážce. Proto jsme dnes dali hráčům volno, na led šel jen ten, kdo chtěl.“

Už víte, kam v sestavě zařadíte Davida Pastrňáka?

„Když vám to řeknu, budou to vědět i Lotyši a připraví se na to. (usmívá se) Samozřejmě ale má dobrou historii s Krejčím. Jeho lajna byla sice nejlepší, ale nějaké změny uděláme. Chci, aby ti dva hráli spolu.“

Nemáte pocit, že mají hráči s NHL problém s vaším defenzivním systémem?

„Nemyslím si, že je to o systému. Není. Hrají stejně jako ostatní kluci. Mám pocit, že se o systému bavíme zbytečně moc. Oni hrají systémově, bavíme se o tom. Proti Švédsku hráli všichni, jak jsme chtěli.“

Kde je tedy problém? Proč je takový výkonnostní rozdíl mezi první lajnou a zbytkem týmu?

(přemýšlí) „Včera se mi líbil Zohorna vedle Hertla, dal mu na křídle rychlost. Tomáš potřebuje takové hráče vedle sebe na obou stranách. Pokud lajny nefungují, je potřeba udělat nějaké změny. Teď zapojíme Pastu, pak Kämpfa. Potřebujeme tyhle všechny dílky složit dohromady.“

Nechybí právě góly hráčů z NHL. Zatím nedali ani jeden. V součtu mají jednu asistenci, tu zapsal Radim Šimek. Ostatní jsou na nule.

„Dávání gólů je nejtěžší věcí v hokeji. Nemám o kluky strach. Je mi jedno, kdo góly dává. Jen je prostě potřebujeme.“

