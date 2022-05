Rakousko? Otočit zpět jsem to nechtěl, smál se Pastrňák. Těší se na Krejčího

Jaká byla cesta z Bostonu?

„Dlouhá, ale hraju v zámoří nějaký pátek, takže jsem přece jen zvyklý. Uběhlo to docela rychle. Chytli jsme sice hned při odletu v Bostonu asi hodinu a půl zpoždění, ale měl jsem ve Frankfurtu pak tři hodiny na přestup, takže na pohodu.“

Měl jste dlouho jasno, že na šampionát pojedete?

„Říkal jsem Méďovi (manažeru Petru Nedvědovi) už někdy v únoru, že přijedu, když budu zdravý. Konec základní části byl náročný, nějaké šrámy tam přece jen byly a nevěděl jsem, jestli mě Boston pustí. Většinou to nechávali na mně, ale letos jsem si fakt musel počkat na výsledek zdravotní prohlídky. Meetingy jsou hned den po konci sezony, takže tělo je dost rozbité. Nakonec jsme se dohodli, že pojedu. Kdybych se necítil stoprocentní, tak bych o cestě na šampionát ani neuvažoval.“

Už přebolelo zklamání z vypadnutí v play off NHL?

„Každým rokem je to horší a horší. Už jsem tam nějaký pátek, vyřazení bolí stále víc. Když jsme byli už jednou blízko, tak chci do finále zase a být tentokrát na vítězné straně. Carolina měla velkou výhodu v podobě sedmého rozhodujícího zápasu doma. Mají skvělý tým. Dříve jsme je v play off dvakrát porazili. Mají skvělý tým, vidím u nich velkou šanci, aby došli až do finále. Vypadnutí mě mrzí. Hned v letadle jsem si ale nastavil myšlenky na reprezentaci.“

Z Bostonu s vámi vyrazil i brankář Jeremy Swayman.

„Trochu jsme si o tom pokecali, je to nesmírně talentovaný gólman. Šampionát pro něj bude velkou zkušeností. V pondělí nás čeká zápas právě proti USA. Nějaké jeho slabiny znám. (směje se) Je to zajímavé stát proti gólmanovi, s nímž denně trénujete. Bude to zajímavé, těším se. Doufám, že vyhrajeme.“

Kouč Kari Jalonen prozradil, že s vámi podle očekávání počítá do první lajny k Davidu Krejčímu. Byla tahle spolupráce jedním z důvodů, proč jste chtěl přijet?

„Ano, tohle byla jedna velká motivace, ale má to i druhý rozměr. Mám hlad a před sebou velkou výzvu. Chci konečně zažít nějaký úspěch. Chci vyhrát zlato, dovézt ho zpátky do Čech. Udělat radost našim fanouškům. To mě hodně motivuje.“

Zápas s Rakouskem jste viděl?

„Neviděl, ale i takové věci se stanou. Turnaj je krátký. Teď jsem tady a chci vyhrát každý zápas. Aby si to sedlo, aby si celý tým vyhověl.“

Neuvažoval jste, že to ve Frankfurtu otočíte, když jste viděl výsledek?

(rozesměje se) „Ne ne, to určitě ne.“

Těšíte se, že do toho vletíte rovnou ve čtvrtek v utkání s Lotyšskem?

„Jasně, nemám na co čekat. Přijel jsem hrát hokej, umím se přizpůsobit snad každému spoluhráči. Snažím se být dobrý pro ně. Ani herně se širšími rozměry ledu snad mít potíže nebudu. Spíš jde o ty střelecké body, takže se budu maximálně soustředit, abych trefoval bránu.“

V Kodani jste naskočil hned z letadla. Třemi body jste rozebral Rusy. Ideálně nastoupit stejně.

„To by bylo hezké! Hlavně ale, abychom vyhráli. Body jsou jedno.“

Těšil jste se, až na sebe znovu navléknete národní barvy?

„To víte, že jo. Pro mě je vždycky čest, když obléknu reprezentační dres. Udělá mi to úsměv na tváři. Těšil jsem se sem. Taky je mi sympatické vítězné naladění trenéra Jalonena. Turnaj je krátký. Nesmíme se koukat nazpátek, ale potřebujeme, aby se nám sešly věci, které jsou potřeba.“

Kolik jste v týmu našel známých tváří?

„Byl jsem překvapený, jak moc spoluhráčů z mého ročníku tady je. Řadu z nich jsem viděl naposledy tady ve Finsku při stříbrném šampionátu osmnáctek. Hned mi to secvaklo, když jsem viděl sestavu. Je to vlastně i důkaz, že jsme tenkrát měli dobré mužstvo, když se nás tu z někdejších spoluhráčů z mládeže sešlo tolik.“

