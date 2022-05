Spočítali jsme to, Kari. Čtrnáct superšancí? Nebyla jich ani polovina

Tomáš Hertl se zdraví s Davidem Pastrňákem po jeho příjezdu do Tampere • Pavel Mazáč / Sport

Útočník David Pastrňák se vrací do dresu hokejové reprezentace

PŘÍMO Z TAMPERE | Česko se stále vzpamatovává z historicky první prohry s Rakouskem na mistrovství světa. Nebyl to klasický duel obra, který dupe do trpaslíka, jenž využije každou svou šanci. Češi si jich v úterý zdaleka tolik nevytvořili. O to víc překvapil kouč Kari Jalonen, když hned po utkání a následně i s denním odstupem tvrdil, že jeho tým měl podle něj čtrnáct superšancí ke skórování. Redaktoři deníku Sport znovu zhlédli celý duel a příležitosti spočítali.