Horor, posila Pardubic pod palbou. Slováci vypadli z pozic pro play off

Nechat Martina Fehérváryho (22) po parádní sezoně ve Washingtonu během slovenských přesilovek na střídačce? Jako by se na to hokejový Bůh nemohl dívat a přišel trest. Začátek proti Švýcarsku měli Slováci doslova hororový. I konec. Přestože tam už se Fehérváry do hry v početní výhodě dostal.

Dvě přesilovky, jeden inkasovaný gól už po 52 vteřinách a další tři tutovky v oslabení, které zlikvidoval brankář Adam Húska. U všech nevydařených akcí byl zkušený obránce Peter Čerešňák, který po skvělé sezoně v Plzni přestoupil do Pardubic.

„Zaspali jsme, strašný start,“ nechápal kapitán Tomáš Tatar v rozhovoru pro Českou televizi. „Nejvíc nás mrzí typy gólů, co dostáváme. My se na ně napracujeme a soupeři darujeme dva tři, co jsou úplně nesmysly. Naše přesilovky rozhodně nebyly ideální.“

Martin Fehérváry, Čerešňákův parťák v první obraně, se na přesilovky ze začátku díval pouze ze střídačky. Stejně tak v závěru přesilovky čtyř proti třem ve 33. minutě, kdy se po riskantní přihrávce Juraje Slafkovského na Šimona Nemce prosadil z úniku Timo Meier (3:2).

Do dvou speciálních formací se totiž trenérům po rychlém příjezdu z NHL nevešel. Slováci je hrají se čtyřmi útočníky, přičemž z beků je v první Peter Čerešňák, ve druhé Šimon Nemec. „S Martinem počítáme do přesilovky pěti proti třem,“ odkryl Ján Pardavý, jeden z asistentů trenéra Craiga Ramsayho.

Kometa začínala v Česku

Devětadvacetiletý Čerešňák po dvou nezvyklých minelách v rozehrávce jenom nevěřícně kroutil hlavou. Nechápal, jak se mu mohlo něco takového stát. V Plzni měl parádní sezonu, v 50 zápasech základní části nasbíral 40 bodů (6+34), v play off měl přes bod na zápas (5/ 1+5). I díky tomu si vysloužil lukrativní laso z Pardubic. „Nejhorší bek na turnaji!“ chrlí se na něho teď nadávky v diskuzích slovenských fanoušků. „Proč tam není Fehérváry?“

S dvaadvacetiletou kometou z Washingtonu trenéři počítali do první obrany a jako s klíčovou oporou do oslabení. V nich si proti Švýcarům vedl suverénně, plusový bod měl i při gólu Juraje Slavkovského na 2:2.

Ve druhé třetině už se místo Čerešňáka posunul i do přesilovky. Bratislavský rodák, který v dětství hrával s Adamem Ružičkou (Calgary) v Hodoníně, nemá s ofenzivním pojetím problémy. Není divu, začínal jako útočník. „Na jednom turnaji se zranilo víc hráčů, tak naskočil do obrany a už tam zůstal,“ popisoval jeho táta Mario. „Sice se mu to nelíbilo, ale trenér nám říkal, že jednou mu za to budeme děkovat.“ Začátky v Česku? „Ve Slovanu Bratislava se nám nelíbila trenérská metodika,“ vysvětlil táta.

S Fehérvárym se slovenská přesilovka zvedla. Na modré byl suverénní, puky distribuoval rychle. Ve 44. minutě nabil Tomáši Tatarovi před odkrytou bránu, ten ale trefil za stavu 2:3 pouze horní tyčku. „Přesilovky nám vůbec nešly, ale nějaké šance tam byly,“ štvalo smolaře Tatara. Brankovou konstrukci trefil v těžké pozici i v závěru. „Musíme si na přesilovky sednout, podívat se na to, hrát je jednodušeji. Střely nám ani neprochází do brány, nebylo to vůbec dobré.“

Od 54. minuty přitom Slováci hráli dvě minuty proti třem a další dvě minuty v klasické početní převaze. A nic. I proto mají po čtyřech zápasech (Francie 4:2, Německo 1:2, Kanada 1:5, Švýcarsko 3:5) pouze tři body a ve skupině A zůstávají mimo elitní čtyřku. V pátek hrají s Kazachstánem.

„Musíme prostě vyhrát všechny tři zápasy,“ krčil rameny v televizním rozhovoru Tatar. „Bojovali jsme, byly tam možnosti, kde jsme mohli urvat body. Doufám, že to psychicky ustojíme, přijde trochu štěstíčko a začne nám to tam padat.“