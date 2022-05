SESTŘIHY: Třetí prohra Slováků v řadě, Švédové na nájezdy udolali Finy

Skupina A

Francie - Itálie

rancouzští hokejisté zdolali na mistrovství světa v Helsinkách po obratu Itálii 2:1 v prodloužení a přiblížili se záchraně mezi elitou. Italové vedli od 15. minuty díky brance Luky Friga ve vlastním oslabení, ale v čase 58:54 vyrovnal Sacha Treille a obrat dovršil po 64 sekundách nastavení Hugo Gallet.

Francouzi, kteří se po sestupu v roce 2019 dostali mezi elitu spolu s Rakouskem jako náhrada za vyloučené týmy Ruska a Běloruska, si polepšili po čtvrtém zápase na pět bodů a jsou ve skupině A pátí. Itálie je po prvním zisku předposlední.

SESTŘIH z MS: Francie - Itálie 2:1 pp. Obrat na poslední chvíli, rozhodl Gallet

Góly Domácí: 58:54. Treille, 61:04. Gallet Hosté: 14:42. Frigo Sestavy Domácí: Buysse (Ylönen) – Gallet, Auvitu, Llorca, Chakiachvili, Thiry, Crinon, Bault – T. Bozon, Fleury (C), Treille (A) – Bertrand, Claireaux (A), Perret – Texier, Boudon, Rech – K. Bozon, Ritz, Leclerc – Fabre. Hosté: Bernard (Fazio) – Di Perna, Trivellato (A), Pietroniro, Miglioranzi, Gios, Glira, Spornberger – Petan, Hannoun, Frigo (A) – D. Kostner, S. Kostner, Sanna – McNally, Mantenuto, Frank (C) – Insam, Traversa, Deluca – Mantinger. Rozhodčí Heikkinen (FIN), Öhlund (SWE) – Niittylä (FIN), Yletyinen (SWE) Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky Návštěva 1 543 diváků

Švýcarsko - Slovensko

Góly Domácí: 00:52. Malgin, 23:56. Egli, 32:59. Meier, 45:44. Hischier, 59:36. Herzog Hosté: 10:33. Roman, 25:32. Slafkovský, 49:07. Takáč Sestavy Domácí: Genoni (Berra) – Kukan, Siegenthaler, Fora (A), Moser, Glauser, Geisser, Egli, Marti – Kurashev, Hischier (C), Meier – Simion, Malgin, Suter – Ambühl (A), Corvi, Herzog – Thürkauf, Bertschy, Scherwey. Hosté: Húska (Tomek) – Čerešňák (A), Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Rosandić, Jánošík – Tatar (C), Krištof (A), Pospíšil – Regenda, Minárik, Slafkovský – Lantoši, Roman, Liška – Sýkora, Tamáši, Takáč – Lunter. Rozhodčí Ansons (LAT), Rekucki (USA) – Davis (USA), Sormunen (FIN) Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 4 4 0 0 0 19:7 12 2. Kanada 3 3 0 0 0 16:5 9 3. Dánsko 3 2 0 0 1 11:8 6 4. Německo 3 2 0 0 1 8:8 6 5. Francie 4 1 1 0 2 8:9 5 6. Slovensko 4 1 0 0 3 9:14 3 7. Itálie 4 0 0 1 3 5:15 1 8. Kazachstán 3 0 0 0 3 4:14 0

Skupina B

Norsko - Rakousko

Rakouští hokejisté nenavázali na mistrovství světa na úterní překvapivou výhru nad českou reprezentací 2:1 po nájezdech a podlehli Norsku 3:5. Seveřané si v Tampere polepšili na pět bodů ze čtyř zápasů a posunuli se na čtvrté místo tabulky skupiny B před český tým. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu přispěl útočník Mats Rosseli Olsen.

„Velice důležité vítězství. Byl to boj o klíčové body pro setrvání mezi elitou a my jsme šťastní, že jsme ho zvládli. Rakušané byli na konci blízko vyrovnání, ale měli jsme dnes i trochu štěstí. Každý turnaj je jiný a na tomto si to užívám. Máme v týmu hodně mladých hráčů a je zábava tady hrát,“ řekl webu IIHF pětatřicetiletý norský útočník Martin Röymark, který startuje na 14. světovém šampionátu.

SESTŘIH z MS: Norsko - Rakousko 5:3. Dvěma góly rozhodl Rosseli Olsen

Góly Domácí: 07:33. Rosseli Olsen, 20:55. Martinsen, 31:44. Röymark, 47:32. Rosseli Olsen, 59:48. Rönnild Hosté: 06:48. Heinrich, 26:54. Haudum, 56:12. Schneider Sestavy Domácí: Haukeland (Holm) – Lilleberg, Johannesen (A), Krogdahl, Nörstebö, Rokseth, Klavestad, Kasastul – Rosseli Olsen, K. Olimb (C), Geheb – Haga, Martinsen, Röymark – Hoff, Jakobsson, Trettenes (A) – Rönnild, Salsten, Henriksen. Hosté: Kickert (Starkbaum) – Maier, Unterweger, Heinrich (A), Zündel, Wolf, Hackl, Brunner, Wimmer – Kasper, Haudum, Lebler – Nissner, Raffl (C), Schneider – Feldner, Ganahl (A), Wukowits – Huber, Schwinger, Achermann. Rozhodčí Lawrence (CAN), Stolc (SUI) – Chaput (CAN), Obwegeser (SUI) Stadion Nokia Arena, Tampere Návštěva 6137 diváků

Finsko - Švédsko

Góly Domácí: 23:38. Lehtonen, 25:39. Vatanen Hosté: 11:38. Larsson, 46:38. Kellman, . Bemström Sestavy Domácí: Säteri (Olkinuora) – Lehtonen, Hietanen, Ohtamaa, Seppälä, Friman, Vatanen, Pokka – Granlund (A), Hartikainen, Manninen – Armia, Rajala, Filppula (C) – Sallinen, Pesonen, Lammikko – Anttila (A), Innala, Björninen. Hosté: Hellberg (Högberg) – Larsson (A), Dahlin, Ekman-Larsson (C), Gustafsson, Tömmernes, Lindholm, Pudas – Nordström (A), Bemström, Friberg – Kellman, Asplund, Bengtsson – Klingberg, Bromé, Lang – Aman, Grundström, Peterson. Rozhodčí Ingram (CAN), MacFarlane (USA) –Briganti (USA), van Oosten (CAN) Stadion Nokia Arena, Tampere Návštěva 11695 diváků