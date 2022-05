Kämpf mluvil na MS, výstroj jezdila po pásu: Byla to nejlepší sezona v NHL

PŘÍMO Z TAMPERE | V civilu vás zmate. Když vidíte Davida Kämpfa v brýlích a bez výstroje, tipli byste ho na inženýra ekonomie. Přijde přednáška o akciových trzích? Chyba. Tohle je hokejový rafan, který honí v NHL ty nejlepší hráče na světě, nenechá je dýchat. Když jeho Toronto vypadlo z play off, hned skočil na letadlo a přiletěl na MS pomoci českému týmu. „Těžká porážka s Tampou. Ale sem jsem odjel, abych se mohl zase na hokej těšit,“ říká útočník.

Nafasoval oblečení české reprezentace, pozdravil se s maséry. Definitivně se zabydlel v kabině. David Kämpf zaplnil poslední místo na soupisce a do zápasu naskočí v sobotu proti Norsku. Po letu z Toronta byl dost utahaný. „Bylo to dlouhé, ale konečně jsem tady. Jen nemám hokejovou tašku a kufr, jediná nepříjemnost. Jinak to bylo v pohodě,“ pousmál se. Když odpovídal na otázky, jeho taška se objevila v Helsinkách na letišti, začala kroužit po pásu a fanoušci si ji fotili.

Neuvažoval jste, že s výstrojí byste nastoupil už proti Lotyšsku?

„Radši ne, cesta trvala opravdu dlouho, cítím, že potřebuju trochu potrénovat. Ale na další zápas už připravený budu.“

Kývnout na prodloužení sezony v reprezentaci jste neváhal?

„Už dřív jsem mluvil s Petrem Nedvědem . Možná už někdy v půlce sezony jsme se bavili a měl jsem jasno, že kdybychom náhodou vypadli, tak dorazím.“

Jasně, ale vypadli jste v sedmém zápase s Tampou, herně jste byli většinu série lepší a stejně nic, dál prošel soupeř. Nemá člověk v tu chvíli hokeje spíš plné zuby?

„Bylo to velký zklamání, těžká porážka. Ale zase jsem to vzal jinak, radši jsem odjel sem, abych měl myšlenky na něco jiného, abych se zase těšil na hokej, než abych se babral v tom, proč to nevyšlo.“

Toronto mělo velká očekávání a znovu vypadlo v prokletém sedmém zápase. Můžete popsat atmosféru, jaká pak v klubu byla?

„Celé město tím neskutečně žilo, každý se těšil na play off. Atmosféra na zimáku? To se ani popsat nedá, ohromná. Podle mě je škoda, že jsme neukončili sérii v šestém zápase, tam byla velká šance. Tampu jsme mohli vyřadit. Snad nám to vyjde příští rok, že půjdeme dál.“

Přijde mi, že v Torontu musí být brutální tlak, že teď už to musí vyjít, teď už Maple Leafs postoupí. Vnímal jste tahle očekávání?

„Jestli brutální, nevím. (usměje se) Už dlouho se přes první kolo neprošlo, mluví o tom všichni, média, fanoušci, že od roku 2004 Toronto nevyhrálo sérii. Je to téma a nějaký tlak tam je. Ale že bych si ho vyloženě nějak připouštěl já? Ne, to ne. Já chtěl vyhrát, nic jiného jsem neřešil.“

Posbíral jste 26 bodů, dostal jste výraznější roli než jen centra ve čtvrté formaci Chicaga. Byla to pro vás zlomová sezona?

„No, zlomová... To bych asi neřekl, byla asi nejlepší v NHL. Hrál jsem celou sezonu třetí lajnu, většinu zápasů přes 15 minut, tohle jsem si užíval hodně. Jsem strašně rád, že se mi povedlo odehrát 82 zápasů a zvládl odehrát třetí sezonu úplně všechno, co se dalo. Moje tělo zvládlo se nachystat na celý ročník, to beru jako velkou věc.“

Už když jste hrál v Česku, se řešilo, jaký jste tréninkový robot, chlap s železnou kondicí. Pomohla tahle záliba v tvrdé práci právě k pozici v NHL?

„Asi jo, myslím, že se o tělo starám, jsem připravený dobře. Pomohlo mi to k tomu, abych se udržel v NHL a pak taky, abych zvládl tolik zápasů v řadě. Není to určitě nic jednoduchého.“

Užíval jste si, co dokázal spoluhráč Auston Matthews? Nastřílel 60 gólů, vypadá vyloženě jako zvíře.

„Je to šílený číslo. (usměje se) On je výjimečný hráč, má skvělou střelu. Nejlepší na něm je, když vidíte, kolik má způsobů zakončení, dovede dát gól z přesilovky, umí si situaci vytvořit úplně sám, klobouk dolů. Dostal se na výjimečnou metu.“

Když si vezmu, že jste do NHL naskočil z Chomutova, najednou vedle sebe máte Patricka Kanea, Jonathana Toewse, teď Austona Matthewse, největší hvězdy ligy chodíte bránit. Už se z těch jmen moc nehroutíte, že ne?

„Ne, z toho se nezhroutíte. (usměje se) První dojem byl samozřejmě takový, že k podobným hráčům máte respekt. Postupně vidíte, že to jsou úplně normální lidi a normální hráči. Sice jsou hodně dobří, uznáváte, co dovedou. Ale zase z nich nemá cenu padnout na kolena.“