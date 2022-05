Jágr na MS hledá hráče pro Kladno: Není sranda přijet z NHL a dominovat

Jak sledujete mistrovství světa?

„Pokud mám čas, tak se podívám. Nejen na naše zápasy. Sledoval jsem i ostatní. Nebudu říkat horší mužstva, ale ta, s kterými nikdo nepočítá, že by se mohla umístit vysoko. Třeba Francie, Rakousko. Z toho důvodu, kdyby tam náhodou byl nějaký hráč, který by se nám hodil do týmu, kdyby byl volný. Musím říct, že tyhle týmy mě mile překvapily, hrají disciplinovaně, s dobrou obranou a je v nich spousta kvalitních hráčů. Vidíme, že hokej je jen o detailech a každý může porazit každého.“

Co říkáte na dosavadní výkony českého týmu, který zatím nezáří?

„Z mé zkušenosti vím, že zajíci se počítají po honu. Fanoušci českého hokeje by si samozřejmě přáli, aby mužstvo přijelo na mistrovství světa a od začátku všechny zápasy vyhrávalo. Včetně posledního finále... Realita je samozřejmě úplně jiná, týmy jsou vyrovnané. Rozhodují opravdu detaily. Během kariéry jsem byl v mužstvech, kdy jsme měli problémy se vůbec dostat ze základní skupiny a nakonec jsme vyhráli. Na druhou stranu byl jsem v týmech, kdy jsme prohráli jen jeden zápas a skončili jsme třetí. Přitom jsme hráli nejlepší hokej. Je to o detailech, o štěstí. Věřím, že se mužstvo dá dohromady a bude odevzdávat lepší výkony než doteďka. Teď nic nerozhoduje. Nejdůležitější je dostat se mezi čtyři ve skupině a postoupit do vyřazovacích bojů.“

Nebyli fanoušci po vydařené přípravě až moc natěšení?

„Ti jsou vždycky natěšení. Všechno posuzují vlastně podle posledního zápasu. Když vyhraješ poslední, jsi nejlepší, když ho prohraješ, jsi nejhorší. Tak to ale není. Nemusíme chodit daleko. Poslední mistři světa, Kanaďané, prohráli první tři zápasy, a nakonec vyhráli. Se štěstím se dostali do vyřazovacích bojů a vyhráli. Všechno je možné a záleží jenom na hráčích, jak se z toho oklepou.“

Co říkáte na Davida Pastrňáka, který bez váhání posílil národní tým?

„Je to suverénně náš nejlepší hráč v současnosti. Každý takový pomůže. Bude záležet, jestli je stoprocentně zdravý. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že opravdu není jednoduché hrát mistrovství světa. I když hraješ NHL a jsi tam jeden z nejlepších. Není to sranda. Hráči se na tebe soustředí, nikdo ti nedá nic zadarmo. Jestli si někdo myslí, že přijede z NHL a bude tady dominovat, tak to není pravda. Vím to ze své zkušenosti. Bylo několik turnajů, kdy jsem se vyloženě trápil a byl jsem rád, že jsem byl alespoň trochu platný pro mužstvo.“

Trápí se i elitní útočníci Tomáš Hertl nebo Jakub Vrána...

„Není to snadné. Oni to dobře vědí. Jde spíš o to, že NHL má punc dokonalosti. Nevím, jestli to udělali novináři nebo fanoušci. NHL je nejlepší soutěž na světě, ale to, že ji hraješ, ještě neznamená, že když přijedeš na turnaj, budeš stoprocentně dominovat. Jsou to vynikající hráči, rozdíloví, ale všechno se musí sejít. Není jednoduché, když ze dne na den musíš přicestovat a hrát na daleko širším kluzišti. Je tam daleko víc prostoru. Vezme to čas. Neznamená to ale, že Hertlík nebo Kuba Vrána nemůžou rozhodnout v nejdůležitějším zápase.“

Ale i Lotyšsko, s kterým se národní tým potká dneska večer, je klíčový zápas, aby vůbec vyšel postup do čtvrtfinále.

„Každý zápas je důležitý. I já jsem to zažil. V roce 2010 v Německu jsme potřebovali vyhrát poslední tři zápasy, abychom se dostali do play off. Povedlo se nám to. No a pak se může stát, že jsi na vítězné vlně, už to s tebou jede. To byl klíč k úspěchu. Kdybychom možná nehráli poslední tři zápasy o všechno, nikdy bychom v roce 2010 nevyhráli.“

Kapitán Roman Červenka hraje výborně. Překvapuje vás to?

„Vůbec ne. Červus byl vždycky vynikající hráč. Myslím si, že byl od fanoušků až nespravedlivě kritizovaný. Vypadalo to, že když nebyl národní tým úspěšný, hodili to na Romana. Znovu dokazuje, že je vynikající hráč. Hlavně si to zaslouží. Co já jsem ho zažil, a věřím, že to dělá doteď, tak se snaží pořád držet v top formě, trénuje navíc. Tvrdá práce je nejdůležitější. Talent má.“

I Matěj Blümel má před sebou velkou budoucnost, že?

„Celá lajna hraje velice dobře. Krejča (David Krejčí) s Červusem to režírují. Je hrozně důležité, že dokážou zpomalit a udržet puk. V tom vynikne právě Blümel, který jde v rychlosti do stojících hráčů. Kombinace této lajny je vynikající, i když nevíme, jak se poskládají teď, když přišel Pasta (David Pastrňák). Dá se uvažovat i o složení jiných lajn. Ne všichni si vyhovují. Myslím, že by stálo za to zkusit to proházet. Člověk nikdy neví a může to zjistit během jedné třetiny. Že chemie funguje mezi hráči, o kterých si nemyslel, že bude fungovat.“

Chystáte se do Tampere?

„Chtěl jsem se jet podívat, ale nemám na to čas.“

Zmínil jste, že lovíte i hráče pro Kladno. Našel jste někoho?

„Našel jsem tam spoustu hráčů. Líbili se mi skoro všichni, kteří hrají za Rakousko, Francii. Tedy za týmy, které jsem sledoval. Opravdu to jsou dobří hráči a i typově jsou to hráči, které mám rád – silní na puku, v osobních soubojích. Nemusíte jít vyloženě do rychlosti. To je hokej, který preferuju a chci, abychom ho hráli. Hledám hráče hlavně pro silový hokej. Německo už má samozřejmě vyšší úroveň.“

Řešíte po odchodu Davida Čermáka do Budějovic i otázku hlavního kouče?

„Až budeme mít nějaké informace, sdělím vám je. Zatím je příliš brzo něco zveřejňovat. Není kam pospíchat, je letní příprava, kterou si stejně řídí kondičák a rozhoduje, co se bude trénovat. Po trenérovi samozřejmě koukám, ale nemyslím, že je potřeba panikařit.“

A jak to vypadá s vámi? Už jste se také vrhnul do přípravy?

„Začal jsem trénovat po sezoně, to ale neznamená, že se chystám na to, že budu stoprocentně hrát. Jsou jen dvě možnosti. Buď na to budu mít, budu se cítit dobře a mít pocit, že dokážu týmu pomoct. Pak se budu snažit udržet ve formě a hrát. Když ne, budu trénovat.“

