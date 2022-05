Proti Norsku na 13 útočníků, Kämpf jde k Vránovi. Jiříček zůstane na tribuně

PŘÍMO Z TAMPERE | Pro velké změny v sestavě teď nebyl důvod. Všechny útočné formace proti Lotyšsku pracovaly dobře, defenziva neměla problém. Jediný rébus? Jak zapojit Davida Kämpfa, posilu z Toronta. „Samozřejmě přiletěl s tím, aby hrál,“ usmál se po rozbruslení asistent trenéra Libor Zábranský. Kämpf nahradí Michaela Špačka, který se ale zapojí do hry taky. Na tribuně zůstane dnes proti Norsku (19:20) obránce David Jiříček.

Třetí lajna tak naskočí ve složení Vrána-Kämpf-Smejkal. Plán ale je, že do hry se dostane i Špaček jako 13. útočník. „Nechci o tom teď mluvit úplně konkrétně, ale když je 13 útočníků a chceme, aby byli všichni ve hře, je to pak věc koučinku při samotném utkání. Uvidíme, jak se zápas bude vyvíjet, ale věřím, že všichni zasáhnou do hry a budeme úspěšní,“ pronesl Zábranský.

Kämpf zvládne roli na křídle i ve středu formace. V NHL patří mezi elitní hráče na vhazování, takže by byl z pohledu národního týmu hřích ho postavit na křídlo. „David je na buly vynikající. Má skvělou úspěšnost v obranném pásmu (53,7 %), drží si tady i vynikající statistiky z pohledu celé NHL. Je výborný na oslabení, ta jeho role bude velkým přínosem pro náš tým,“ říká asistent Kariho Jalonena.

Proti Norsku čeká na národní tým zákopová válka a v defenzivě organizovaný soupeř. Proti Rakousku tuhle misi nezvládl, s Lotyšskem bravurně. „Co jsme se dívali na zápasy a videotrenéři chystali materiály, čekáme stejnou urputnost, jakou ukazovali Lotyši. V obranném pásmu hrají striktně jeden na jednoho. Bude důležité, abychom měli na masce hráče, ať gólman nevidí. To nám trochu chybělo v poslední třetině proti Lotyšsku,“ představil soka ze svého pohledu Zábranský. A hned dodal: „Musíme se dívat ale v první řadě na sebe. V týmu máme obrovskou kvalitu. Teď se omlouvám za ten výraz, když budou kluci padat po držce, tak takové zápasy musíme zvládat.“

Co se týká gólmana, Karel Vejmelka se od střídání proti Švédsku dostal do pohody. Lukáš Dostál je stále mimo, takže trenéři mají volbu jen takovou, že do akce půjde buď jednička Arizony, nebo Marek Langhamer. Vzhledem k tomu, že v závěru základní skupiny hraje národní tým dva zápasy ve dvou dnech proti USA a Finsku, dá se čekat, že s Norskem dostane zápas Langhamer, aby byl v provozu.

Předpokládaná sestava proti Norsku:

Langhamer

Hronek, Kempný

Kundrátek, Ščotka

D. Sklenička, Šimek

Jordán

Pastrňák, Krejčí, Červenka

H. Zohorna, Hertl, Blümel

M. Stránský, Kämpf, Flek

Vrána, Černoch, Smejkal

Špaček