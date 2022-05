SESTŘIHY: Švýcaři srazili Kanadu 6:3! Slaví i Slováci, USA zdolaly Švédsko

Finští hokejisté se radují z branky do sítě Velké Británie • ČTK / AP / Heikki Saukkomaa

Andrej Kollár poslal Slováky v utkání proti Kazachstánu do vedení • ČTK / AP / Martin Meissner

Slovenští hokejisté udrželi naději na postup do čtvrtfinále MS. V sobotu zvládli „povinný“ duel proti Itálii a po výhře 3:1 se dotáhli na čtvrté Dánsko, se kterým hrají poslední zápas. Dánové si v poledním utkání poradili s Francií 3:0. Parádní podívanou nabídl šlágr skupiny A mezi Švýcarskem a Kanadou, ve kterém výhru 6:3 slavil evropský celek. Ve skupině B poprvé prohráli Švédové, kteří padli 2:3 v prodloužení s USA. Do čela tabulky se tak vrátili domácí Finové, kteří zdolali Rakousko 3:0.

Skupina A

Dánsko - Francie 3:0

Hokejisté Dánska porazili Francii 3:0, v pátém zápase na turnaji si připsali třetí výhru a udrželi se na čtvrtém místě tabulky skupiny B s reálnou šancí na postup do čtvrtfinále. Čistým kontem, ke kterému mu stačilo jen 19 zákroků, se na tom podílel brankář Sebastian Dahm. Francie má po pěti duelech pět bodů a je šestá.

Góly Domácí: 16:43. Regin, 25:28. Blichfeld, 58:24. Jakobsen Hosté: Sestavy Domácí: Dahm (Dichow) – M. Lauridsen, Lassen, Jensen Aabo (A), Kristensen, Larsen, N. Jensen, M. Jensen – Ehlers, Nielsen (A), Bau Hansen – Storm, Regin (C), Scheel – Aagaard, Bjorkstrand, Blichfeld – Poulsen, Jakobsen, Asperup – Meyer. Hosté: Buysse (Ylönen) – Gallet, Auvitu, Llorca, Chakiachvili, Thiry, Crinon, Bault – T. Bozon, Fleury (C), Treille (A) – Bertrand, Claireaux (A), Perret – Texier, Boudon, Rech – Leclerc, Ritz, K. Bozon – Fabre. Rozhodčí Hansen (NOR), Rekucki (USA) – Beresford (GBR), Sormunen (FIN) Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky Návštěva 3 007 diváků

Kanada - Švýcarsko 3:6

Švýcarští hokejisté porazili Kanadu 6:3, zůstali jediným neporaženým celkem turnaje a s plným počtem 15 bodů z pěti zápasů nově vedou skupinu A. Švýcarský útočník Andres Ambühl si mohl naplno vychutnat rekordní 120. utkání na světových šampionátech, čímž překonal německého obránce Uda Kiesslinga. Obhájci triumfu naopak utrpěli první ztrátu na turnaji.

Góly Domácí: 11:52. Johnson, 14:11. Lowry, 19:03. Batherson Hosté: 12:51. Fora, 15:33. Kukan, 19:51. Siegenthaler, 26:13. Hischier, 43:41. Suter, 58:01. Meier Sestavy Domácí: Thompson (Driedger) – Whitecloud, Chabot (C), Severson, Sanheim, Graves, Holden, Mayo – Roy, Dubois (A), Cozens – Anderson (A), Lowry, Sillinger – Batherson, Barzal, Johnson – Geekie, Mercer, Comtois – O'Dell. Hosté: Genoni (Aeschlimann) – Kukan, Siegenthaler, Fora, Moser, Glauser, Geisser, Egli – Kurashev, Hischier (C), Meier – Simion, Malgin, Suter – Ambühl (A), Corvi, Herzog – Thürkauf, Bertschy, Scherwey (A) – Riat. Rozhodčí Heikkinen (FIN), Öhlund (SWE) – Davis (USA), Špůr (CZE) Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky Návštěva 5 676 (vyprodáno) diváků

Itálie - Slovensko 1:3

Slováci vyhráli nad Itálií 3:1 a s devíti body ze šesti zápasů se dotáhli ve skupině A na čtvrté Dánsko. S ním budou hrát bronzoví medailisté z únorových olympijských her v Pekingu v úterním závěrečném duelu o postup do čtvrtfinále. Dány ještě předtím čeká v pondělí Kanada. O góly týmu kanadského kouče Craiga Ramsayho se postarali Michal Krištof a Adam Sýkora, který se stal ve věku 17 let a 256 dní nejmladším slovenský střelcem na světových šampionátech v historii, a Alex Tamáši. Za Italy snížil ve 45. minutě na 1:2 Alex Trivellato.

Góly Domácí: 44:09. Trivellato Hosté: 10:31. Krištof, 19:54. Sýkora, 49:14. Tamáši Sestavy Domácí: Bernard (Fazio) – Di Perna, Trivellato (A), Pietroniro, Miglioranzi, Gios, Glira, Spornberger – McNally, Mantenuto, Frigo – Petan (A), S. Kostner, Sanna – D. Kostner, Hannoun, Frank (C) – Deluca, Mantinger, Traversa – Insam. Hosté: Húska (Tomek) – Čerešňák (A), Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Jánošík, Gachulinec, Rosandić – Tatar (C), Krištof (A), Slafkovský – Regenda, Roman, Takáč – Lantoši, Tamáši, Liška – Sýkora, Kollár, Lunter. Rozhodčí Ansons (LAT), Rohatsch (GER) – Constantineau (FRA), Zunde (LAT Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky Návštěva 3 442 diváků

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 5 5 0 0 0 25:10 15 2. Kanada 5 4 0 0 1 25:14 12 3. Německo 5 4 0 0 1 18:12 12 4. Dánsko 5 3 0 0 2 14:9 9 5. Slovensko 6 3 0 0 3 16:18 9 6. Francie 5 1 1 0 3 8:12 5 7. Itálie 6 0 0 1 5 10:27 1 8. Kazachstán 5 0 0 0 5 10:24 0

Skupina B

USA - Švédsko 3:2p

Hokejisté USA porazili Švédsko 3:2 v prodloužení. Seveřané v souboji dvou týmů, které budou v pondělí a úterý soupeři české reprezentace, skórovali jako první, nakonec ale přišli jako poslední tým ve skupině B v Tampere o neporazitelnost. Vítězný gól dal v čase 64:48 útočník Adam Gaudette, jenž si v utkání připsal tři body za dva góly a nahrávku.

Góly Domácí: 07:50. Gaudette, 38:58. Schmidt, 64:49. Gaudette Hosté: 02:28. Dahlin, 46:56. Grundström Sestavy Domácí: Swayman (Mann) – Se. Jones (C), Megna, Peeke, Schmidt (A), Hughes – Bellows, Gaudette, Farrell – Lettieri, Bordeleau, Kuhlman – Hayden, Meyers, Galchenyuk – Lafferty, Watson (A), Tynan – Barber. Hosté: Ullmark (Hellberg) – Larsson (A), Dahlin, Gustafsson, Ekman-Larsson (C), Pettersson, Tömmernes, Lindholm – Bemström, Wallmark, Nordström (A) – Grundström, Kellman, Asplund – Klingberg, Peterson, Bromé – Friberg, Aman, Lang – Bengtsson. Rozhodčí Fraser Lawrence (CAN), Peter Stano (SVK) – David Obwegeser (SUI), Nathan van Oosten (CAN) Stadion Nokia aréna, Tampere Návštěva 8304 diváků

Rakousko - Finsko 0:3

Finové porazili Rakousko 3:0. Domácí tým zvýšil náskok v čele „české“ skupiny a má jistotu postupu do čtvrtfinále. Brankář Jussi Olkinuora vychytal už potřetí nulu. Na turnaji dosud nastoupil do čtyř zápasů a inkasoval jedinou branku. Rakušané naději na účast v play off naopak ztratili a čeká je souboj s Brity o udržení mezi elitou.

Góly Domácí: Hosté: 01:45. Filppula, 24:10. Granlund, 47:39. Rajala Sestavy Domácí: Kickert (Madlener) – Unterweger, Maier, Wolf, Zündel, Hackl, Kirchschläger, Wimmer, Brunner – Ganahl (A), Haudum, Kasper – Raffl (C), Nissner, Schneider (A) – Lebler, Wukowits, Huber – Schwinger, Achermann, Feldner. Hosté: Olkinuora (Tuohimaa) – Lehtonen, Hietanen, Heiskanen, Seppälä, Friman, Vatanen, Lindell, Ohtamaa – Granlund (A), Manninen, Hartikainen – Rajala, Filppula (C), Sallinen – Pesonen, Lammikko, Armia – Mäenalanen, Björninen, Anttila (A). Rozhodčí Ingram (CAN), Nord (SWE) – Briganti (USA), Chaput (CAN) Stadion Nokia arena, Tampere Návštěva 11573 diváků

Norsko - Česko 1:4

Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa v utkání základní skupiny B v Tampere Norsko 4:1 a získali důležité body na cestě za postupem do čtvrtfinále. Dvakrát skóroval David Pastrňák, po gólu přidali Jakub Vrána a Roman Červenka. Norové se prosadili až za stavu 0:3 ve třetí třetině. Více čtěte ZDE >>>

Góly Domácí: 44:27. Hoff Hosté: 06:26. Pastrňák, 22:21. Vrána, 40:48. Pastrňák, 58:34. Červenka Sestavy Domácí: Arntzen (Haukeland) – Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Nörstebö, Rokseth, Kasastul, Bull – Rosseli Olsen, M. Olimb (C), K. Olimb (A) – Martinsen, Haga, Röymark – Jakobsson, Trettenes (A), Hoff – Fladeby, Salsten, Henriksen – Rönnild. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Kempný, Hronek, Ščotka (A), Kundrátek, Šimek, Sklenička, Jordán – Červenka (C), Krejčí (A), Pastrňák – Blümel, Hertl, Zohorna – Smejkal, Kämpf, Vrána – Flek, Černoch, Stránský – Špaček. Rozhodčí Frandsen (DEN), MacFarlane (USA) – Niittyla (FIN), Yletyinen (SWE) Stadion Nokia Arena, Tampere