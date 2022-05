Gólman Bostonu se těší na Pastu: Znám jeho slabiny, vychytám ho!

Dlouho se nic podobného nestalo. Jestli vůbec někdy. Dva gólmani z jednoho klubu NHL na mistrovství světa proti sobě. V sobotu se v Tampere tato vzácnost udála. Na jedné straně stál tmavě oděný Jeremy Swayman v dresu USA, na té druhé pak ve žlutě zářivém trikotu Tre Kronor Linus Ullmark.

Oba chytají za Boston. V sezoně si práci rozdělili rovným dílem. Oba naskočili ve 41 zápasech. V porcování pokračovali i tentokrát, když si jejich USA a Švédsko podělili body. Dva brala za výhru v prodloužení Amerika.

„Bylo to unikátní, hodně zvláštní. Jsem rád, že jsem dostal příležitost v brance zrovna v tomhle utkání a mohli jsme si proti sobě zachytat. Normálně jsme ve stejném dresu, takže byl nezvyk ho teď vidět v jiném. Jsem tu, abych hrál za USA, takže jsem se tím moc nechtěl nechat rozptylovat. Chtěl jsem vyhrát, což se nakonec povedlo. Linus to měl stoprocentně stejně,“ říkal po utkání Swayman.

Na mistrovství světa si odbývá reprezentační premiéru. Ve čtvrtek vychytal čisté konto proti Velké Británii, v sobotu přidal další výhru proti Švédsku. „Byla to velká zábava! Pro mě skvělá zkušenost, samozřejmě jsem moc šťastný za výhru,“ usmíval se 23letý sympaťák. „Doteď jsem neměl možnost na šampionátu hrát. Do NHL jsem naskočil vloni, to jsme hráli s Bostonem play off. Teď jsme bohužel vypadli hned v prvním kole. Když mě národní tým oslovil, neváhal jsem,“ popsal.

Se švédským parťákem podle svých slov vychází výborně. „Máme spolu skvělý vztah. Víte, gólmani to mají vždycky těžké. To místo v brance je jen jedno, jen jeden může chytat. Myslím, že si ale navzájem přejeme. Chápeme tu situaci a ať jsem chytal já nebo Linus, prostě jsme se snažili pomoct k výhře. Tým je mnohem víc než jednotlivec.“

Do Tampere z Bostonu přiletěl krom dvou brankářů taky jeden forvard. David Pastrňák. Reprezentační manažeři ale každému hráči Bruins naplánovali lety jinak, takže spolu necestovali.

V pondělí čeká Swaymana duel právě s kamarádem Pastrňákem. „Je to nesmírně talentovaný gólman. Šampionát pro něj bude velkou zkušeností. V pondělí nás čeká zápas právě proti USA. Nějaké jeho slabiny znám. Je to zajímavé stát proti gólmanovi, s nímž denně trénujete. Bude to zajímavé, těším se. Doufám, že vyhrajeme,“ směje se Pasta.

Stejně se zubil i Swayman. „Mám možnost denně čelit střelám Pasty, jednoho z nejlepších střelců světa. Můžu říct, že mě to opravdu posouvá. I díky němu se zlepšuju. Že vám říkal o mých slabinách? No, taky znám ty jeho. Konkrétní ale nebudu. Na zápas se strašně těším. Pokud nastoupím, udělám všechno, abych Pastu zastavil a dovedl tým k výhře,“ odpovídal Swayman na otázky iSport.cz.