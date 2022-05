USA: Tým mladíků a velkého lídra v obraně. Pasta proti kamarádovi

V létě podepsal v Chicagu megalomanskou smlouvu na 9 milionů ročně a měl se stát tváří změny, která u Blackhawks proběhne. Nestalo se. Tedy, zatím. Chicago stále tápe a propadá se hlouběji. V případě USA na mistrovství světa však Seth Jones plní svou roli dokonale. Jde o jasně největší jméno, které země s padesáti hvězdami na vlajce do Evropy vyslala. Hraje výborně a z pozice šéfa, byť je mu teprve 27 let, vede ostatní.

Vedla se dlouhá debata, kdo po odchodu legendárního Tuukky Raska vyplní díru v brankovišti Bostonu. Místo nakonec uzmul mladý Jeremy Swayman, jenž se dokázal po letech vydrápat z farmy, kde přechytal třeba Dana Vladaře a získat místo na slunci. Po konci Bruins v play off posílíl americký soubor a David Pastrňák, ale i David Krejčí, tak budou moci využít svých znalostí z tréninků.

Když se v tuzemsku vyřknou nahlas jména jako Thomas Bordeleau, Kieffer Bellows, nebo Sean Farrel, málokoho to zvedne ze židle. Jenže pozor, jde o prvotřídní hokejové talenty. Minimálně první dva jmenovaní mladíci mají před sebou velkou budoucnost. Bellows už se stihl třikrát gólově představit evropským fanouškům a patří na turnaji k hlavní ofenzivní zbrani příštího českého soupeře.

Čekání na finále

Zdá se to neuvěřitelné, ale Spojené státy nikdy nehrály finále mistrovství světa. Od roku 1960 získaly sedm bronzů, ale v bojích o nejcennější kov nebyly nikdy. A to nelze říct, že by v posledních letech mířily na světové šampionáty celky jen proto, aby se zúčastnili. Tenhle turnaj ale zkrátka Američanům nesedí a je jedno, jestli je v týmu Patrick Kane, Johnny Gaudreau, nebo Mike Modano.

Posledních 5 medailí

USA

2021 bronz

2018 bronz

2015 bronz

2013 bronz

2004 bronz

Česko

2012 bronz

2011 bronz

2010 zlato

2006 stříbro

2005 zlato