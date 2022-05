Blümel je po faulu fit a užívá si hru s hvězdami: Já vedle nich? Není to sen?

PŘÍMO Z TAMPERE | Na MS nadchnul, má rychlost, sebevědomí a střílí góly. Matěj Blümel má v nohách turbo, které funguje. V sobotu ho ze zápasu s Norskem vyndal nepotrestaný faul Martinsena. Ale nemusíte mít strach. „Byla to pořádná bomba, ale jsem v pořádku,“ hlásí. Nedivte se, kdyby se už po sezoně do extraligy nevrátil. Ve Finsku je hodně skautů z NHL, dost nahlas si říká o kontrakt za mořem.

V extralize hrál Matěj Blümel rozhodně lépe, než ukazovala základní čísla. Za Pardubice nastřílel 12 gólů, méně než rok zpátky. Šancí měl hodně, střel taky, práce odvedl dost. Že mu to nelepilo? Jediný mínus. Svoje možnosti teď jedenadvacetiletý útočník ukazuje na MS. Po 5 zápasech má 7 bodů (3+4). Začal vedle Davida Krejčího, teď mu centra dělá Tomáš Hertl. „Nemyslím na to, že mi třeba nevyjde nahrávka. Spíš si říkám, že je to moje poslední šance si s takovými hráči zahrát. Chci si všechno užít, vychutnat to,“ říká.

Zápas s Norskem jste nedohrál, když vás do hlavy trefil Martinsen. Jste připravený nastoupit v pondělí proti USA?

„Cítím se docela dobře, čekal jsem, že to bude horší. Byla to docela bomba, patří to k tomu taky, jen jsem to teď odnesl já. Naštěstí nešlo o nic vážného. Těším se na zápas proti Americe.“

Dalo se tomu z vašeho pohledu nějak předejít, nebo vás soupeř vyloženě šel ulovit?

„Říkal jsem si, že možná zvednout hlavu dřív nahoru. Ale když jsem viděl zpomalený záběr? Fakt jsem jen převzal puk a hned jsem ji koupil. Asi bych nic jinak neudělal. Můj pohled je, že tam hráč jel s tím, že mě trefí. Bohužel, tak to bylo. Jdeme dál.“

Potěšilo aspoň, jak se za vás pak spoluhráči postavili a trenér Jalonen zuřil směrem k rozhodčím?

„To bylo od nich hezký. V kabině běžela televize, viděl jsem to, Hertlík za mnou pak přišel a říkal, jak ho mrzí, že se za mě nepostavil rovnou na ledě, ale že to neviděl. Takový hráč, když mi tohle řekne? Moc si toho vážím. Jsem hlavně rád, že kluci závěr zvládli a máme tři body.“

Matěj Blümel na MS zápasy 5 góly 3 asistence 4 +/- +7 střely 8 prům. čas na ledě 17:08

Od startu turnaje máte vedle sebe velká jména, borce z NHL. Hýbe to nějak s hráčem, který je pořád na startu kariéry?

„Je to nádherný. Když volám domů, bavíme se o tom s našima, tak si z toho kolikrát děláme srandu, že je to spíš sen a není to ani možný. Kdo by to byl v březnu třeba řekl? Že já budu hrát vedle Červuse s Krejčou a pak s Hertlíkem? V jednom týmu s Pastou? Jsem za to strašně šťastný. Užívám si každý den, který jsem tady.“

Většinou sebe spíš veřejně shazujete, hledáte u sebe chyby. Nepřichází ale taky čas na rovinu přiznat i sobě, že máte formu jako hrom?

„No... Zase třeba dobře vím, když mi něco nevyjde. S Lotyšskem jsem to tam třeba čtyřikrát zavařil tak, že jsme mohli dostat gól. (usměje se) Trenéři mi to pak říkali taky, že až přijdou zápasy s Finskem nebo Amerikou, taková chyba může rozhodnout zápas. Musím být v obranné třetině svědomitější. Jsem ale rád, že se mi daří, jen to taky může přestat. Kdyby nám to šlo celkově, vůbec by mi to nevadilo, hlavně ať šlapeme a vyhráváme. Máme podle mě takový tým, že bychom mohli udělat úspěch. Věřím tomu. To je popravdě asi jediné, co mě zajímá.“

Upřímně, nezajímá vás ani trochu, že na tribunách je mraky skautů z NHL? Tohle je dobrá šance na sebe upozornit, když hrajete vedle hráčů ze zámoří. Oni si rádi prohlédnou, jak si vedete proti USA a Finsku.

„Vím, že tady skauti jsou a nějakým způsobem se to třeba řeší. Ale řekl jsem si, že tohle do hlavy během turnaje dostávat nechci. Až skončí, bude čas tohle řešit. Jestli se někdo z NHL ozve? Bude to super. Teď dělám všechno proto, abych hrál co nejlepší hokej a dokázal ostatním nějak pomoci.“

Jasně. Jen asi není nic špatného říkat, že by hráč chtěl do NHL, hrát na nejvyšší úrovni. Je třeba pro vás i dobrý důkaz, že byste se o tuhle šanci mohl rvát, když držíte tempo s parťáky, kteří tam mají smlouvy?

„Dobře, abych řekl pravdu, nebál bych se toho. Když to přijde, tak to přijde. A jestli ne? Budu makat dál, aby taková šance přišla.“

Pochvala od Tomáše Hertla, že jste jeho útok oživil, se poslouchá jak?

„Takhle to řekl? (usměje se) Pro mě je pocta, že takový hráč mě pochválí. Jsem rád, užívám si mistrovství, do každého zápasu jdu naplno. Uvidíme, na co to bude stačit.“

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 6 5 0 1 0 22:5 16 2. Švédsko 5 3 1 1 0 19:9 12 3. Česko 5 3 0 1 1 18:10 10 4. USA 5 2 2 0 1 14:9 10 5. Lotyšsko 6 2 1 0 3 14:19 8 6. Norsko 5 1 1 0 3 12:18 5 7. Rakousko 6 0 1 2 3 11:19 4 8. Velká Británie 6 0 0 1 5 7:28 1

