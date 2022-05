Švýcaři s nejmladším kapitánem mezi favority: Věděli jsme, že jsme dobří!

Švýcaři několik let poskakují mezi světovou špičkou a celky druhého sledu. Dvakrát za v posledních deset let se probojovali do finále MS. Počítat se s nimi musí. Dozrála jim nová, silná generace, jejíž tváří se stal Nico Hischier, v třiadvaceti letech nejmladší kapitán na šampionátu. Po šesti utkáních zůstávali jediní bez ztráty bodu. V zatím nejúžasnější bitvě turnaje v sobotu porazili Kanadu, včera si poradili s outsidery z Francie.

Pokud na šampionát nepojede Roman Josi, bude nosit na švýcarském dresu céčko on. Tohle slyšel Nico Hischier někdy mezi hlavním chodem a moučníkem, když ho koncem sezony navštívil v New Jersey trenér Patrick Fischer a zašli za večeři. „Nabídka mě trochu překvapila. Ale věděl jsem, že to zvládnu. Po dvou sezonách, co tohle dělám v Devils, už vím, co to obnáší,“ svěřil se mladý útočník.

Po Marku Streitovi (Islanders) a Josim (Nashville) je třetím švýcarským kapitánem v NHL. Jeden z nejlepších beků ligy Josi se nakonec před šampionátem omluvil z rodinných důvodů, v červnu čeká druhý přírůstek do rodiny. I bez finalisty Norris Trophy však přijelo Švýcarům ze zámoří osm posil. Mezi nimi střelec Timo Meier ze San Jose nebo právě jednička draftu NHL 2017 Hischier.

Mužstvo prochází generační obměnou. Do popředí se derou silné mladší ročníky a Hischier je pro ně něco jako kluk z plakátu. Ambiciózní, modelový profesionál s velkou smlouvou v NHL, který ví, že se sluší mluvit jen o hokeji, ale mezi řečí prohodí, že po šesti letech zůstává srdcem pořád ve Valais, kantonu, odkud pochází. Nebo taky, že zrovna nemá přítelkyni.

S New Jersey podepsal na sedm let za 47,5 milionu dolarů. Kontrakt vyprší v roce 2027. Přesto je Hischier stále stejně skromný a vždy připravený posílit tým, pokud okolnosti dovolí. Má kolem sebe silné jádro v čele s veteránem Andresem Ambühlem či Leonardem Genonim. „V týmu se najde spousta osobností, které tvoří silný vnitřní kruh a mají v kabině co říct,“ líčil. Sám velká prohlášení nečiní a spíš oslňuje činy na ledě. „Kapitán je formální lídr, který dělá všechno, aby byl tým lepší,“ řekl.

Pět ze šesti sobotních švýcarských gólů proti Kanadě obstarali hráči z NHL. „Porazit takového soupeře, to nám dodává sebevědomí. Věděli jsme, že jsme dobří. Musíme si věřit. Teď jsme to dokázali, ale ještě nám zbývají další zápasy. Pořád se chceme zlepšovat a poučit z malých chyb, které stále děláme,“ prohlásil Hischier.

V první třetině Švýcaři s Kanadou třikrát prohrávali, nakonec zápas otočili a porazili javorové listy 6:3. Tolik gólů jim na mistrovství světa ještě nedali. Vyhráli přitom zaslouženě, což už není tak vzácný úkaz. V posledních šesti vzájemných utkáních od roku 2013 vyhráli čtyřikrát. „Ale nakonec se počítá až čtvrtfinále, semifinále a poslední zápas. Přesně tam se chceme dostat,“ řekl Hischier.

Pokud někdo Švýcary za favority šampionátu nepovažoval, poskytli mu dost pádných důvodů o tom ještě zapřemýšlet.

Švýcarské posily ze zámoří

obránci

Dean Kukan - Columbus

Janis Moser - Arizona

Jonas Siegenthaler - New Jersey

Tobias Geisser - Hershey (AHL)

útočníci

Nico Hischier - New Jersey

Philipp Kurashev - Chicago

Timo Meier - San Jose

Pius Suter - Detroit