Vůjtek ml. o kouči Finů: Jeho hokej mě bavil. Říkal jsem, že bude velký trenér

Jukka Jalonen a finská reprezentace, to je neoddělitelné spojení. Úspěšné. Fungující. Vladimír Vůjtek ml., bývalý elitní útočník, není překvapený. Velkou trenérskou kariéru kouči predikoval už v jeho začátcích.

Co se vám vybaví, když se řekne Jukka Jalonen?

„Úžasný člověk, úžasný trenér. Potkali jsme se v roce 2001, já byl první rok v Hämeenlinně, on přišel prakticky jako nováček do nejvyšší soutěže. Od začátku na mě udělal neskutečný dojem, hned si nás získal.“

Čím?

„Už třeba jen tréninky. Úžasné, krátké, výstižné, v tempu. Něco nového. Hodně nás to všechny bavilo. Taky měl rád útočný hokej. Vždycky nám říkal: ´Do obrany má každý svoji roli a úkoly, které si musí plnit. Ale od červené čáry dopředu si dělejte, co chcete, a dejte gól.‘ Moc příjemné. (usmívá se) Zažil jsem pod ním dvě sezony a hned první rok na mě opravdu udělal velký dojem. V Hämeenlinně byl pět let, jednou s ní ligu vyhrál, třikrát byl bronzový, jednou čtvrtý. A to nebyl žádný velkoklub. Už tehdy měl úspěchy. Fakt úžasný člověk a trenér.“

Je pouze o devět let starší než vy, i tak si hned hráče získal?

„Ano, přišel jako mladičký trenér. V mé kariéře se jich vystřídalo hodně, já taky nebyl úplně jednoduchý hráč na trénování. Když se mi něco nelíbilo, hned jsem se ozval. S Jukkou jsme neměli žádný problém. Možná jedna drobnost, kdy jsme před play off řešili něco kolem hry. Ale hned jsme si sedli, vše vyříkali na rovinu: ´Ty to vidíš takhle, já takhle. Ty jsi hráč, já trenér.‘ A dohodli jsme se. Byl i vstřícný v komunikaci.“

SESTŘIHY z MS. Rakousko - Finsko 0:3. Domácí tým dál drží vedení ve skupině Video se připravuje ...

Za červenou čárou si dělejte, co chcete, to konkrétně vám muselo hodně sedět. Je to tak?

(usměje se) „Určitě, to mi sedělo. I tréninky. Přišel s krátkou přípravou, to byla novinka. Čtyřicet pět minut a pryč z ledu. Pamatuji si, jak se tehdy v létě bruslilo, honila fyzička, my vůbec. Dvakrát denně byly intenzivní tréninky. Cvičení nám řekl a vysvětlil dopředu v šatně, nebyly žádné prostoje, na ledě to jen lítalo. Za pětačtyřicet minut jsme byli vyšťavení. Jediné, co mě štvalo, že nás nechtěl nechávat hrát bago po tréninku. (směje se) Bylo nás pět Čechů. Říkám: Trenére, nechte nás si dát ještě bago. A on jen: ´Ne, ne, z ledu jsem říkal!‘“

Před působením ve Finsku jste prošel i angažmá v NHL: Montreal, Edmonton, Tampa Bay, Atlanta, takže srovnání jste měl.

„Samozřejmě. Opravdu to dělal dobře, bavilo mě to. A nebyl jsem sám. Hned první rok jsem si říkal, že z něho může být velký trenér. To se potvrdilo, úspěchy měl všude.“

Napadá vás nějaké srovnání s Kari Jalonenem, který vede českou reprezentaci?

„Kariho znám z Finska a ze Lva Praha, kde jsme měli dost hráčů (z hráčské agentury, kde Vůjtek pracuje). Ale nepotkal jsem ho jako hráč, nijak blíž jeho práci neznám, takže porovnávat s Jukkou moc nemůžu. Když se to vezme obecně, taky je hodně úspěšný trenér. Kam přišel, tam měl úspěchy, v tom jsou stejní. Věřím, že to vyjde i u naší repre. Jsem optimista. Už před turnajem jsem tvrdil, že letos by to konečně mělo klapnout.“

Vladimír Vůjtek ve Finsku

1996/97 Ässät Pori 2001/02 HPK Hämeenlinna 2003/04 HPK Hämeenlinna

Hokejka: maila. Puk: kiekko. Že Finsko prohraje? To neumím, směje se Mäki Video se připravuje ...