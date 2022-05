Jak se Slovensko dostane do čtvrtfinále? Dánská senzace živí drama

Senzační dánské vítězství nad Kanadou (3:2) lehce zdramatizovalo situaci ve skupině A na mistrovství světa ve Finsku. Co znamená pro Slovensko? K postupu do čtvrtfinále dnes musí porazit Dány (15.20). Jakákoliv ztráta by pro tým Craiga Ramsayho znamenala konec nadějí na play off.

Ovšem pozor, ani výhra stačit nemusí. Pokud by večer Kanada padla s Francií (19.20), rozhodovala by minitabulka mezi Kanadou, Dánskem a Slovenskem. K definitivní jistotě postupu tak Slovensko potřebuje Dány porazit o tři góly, aby si vylepšilo skóre. To mají aktuálně nejhorší. Pokud Slováci porazí Dánsko o tři góly a víc, nemusí čekat na večerní zápas s Kanadou. Jdou automaticky dál.

Před posledními zápasy má Slovensko 9 bodů, Dánové a Kanada 12. První slovenský úkol je tedy jasný: porazit Dánsko za tři body. Jakákoliv ztráta by dál poslala Dány. Že by Kanada padla s Francií, se moc čekat nedá. Ale kdyby náhodou přece, tak by v minitabulce tří dvanáctibodových rozhodovalo skóre.

To teď mají Slováci nejhorší (-4), protože s Kanadou padli 1:5. Dánové mají po nečekané výhře nad úřadujícími šampiony (3:2) skóre +1, Kanada +3. Pokud Slovensko porazí Dánsko o tři góly a víc, šlo by díky skóre na druhé místo. A postup do čtvrtfinále by mělo jistý bez ohledu na výsledek zápasu Kanada - Francie.

„Víme, o co se hraje, musíme vyhrát, chceme postoupit!“ říkal slovenský kapitán Tomáš Tatar pro sport.sk. „Bude to těžké, Dánové dělají málo chyb, počítám, že to bude zápas o jednom gólu, hodně jich asi nepadne.“

Pro klíčovou bitvu bude mít Tatar speciální motivaci. Lídrem Dánska je osmatřicetiletý Frans Nielsen, se kterým hrával v Detroitu. Nielsen je na svém devátém mistrovství světa, sám říká, že posledním. A chce se loučit postupem do play off.

„Frans je skvělý chlapík, výborný defenzivní centr,“ líčil Tatar pro sport.sk. „Mrzí mě, že to je jeho poslední šampionát, ale určitě budeme chtít postoupit my.“

Nielsen pamatuje oba dánské postupy mezi elitní osmičku v letech 2010 a 2016. Před dvanácti lety to bylo i na úkor Slovenska, které Dánové zdemolovali 6:0. „Pamatuji si velmi dobře, tehdy nám vyšlo všechno a Slovensku nic,“ pousmál se Nielsen v rozhovoru pro sport.sk. „Ani nevím, jestli tady máte někoho, kdo tento zápas hrál.“

Mají. Jeden z nejhorších slovenských zážitků na mistrovství světa osobně pamatuje právě Tomáš Tatar. Na ledě byl i současný asistent trenéra Andrej Podkonický. „Ano? Tak jestli Tomáše v hotelu potkám, tak se o něco vsadíme,“ usmíval se Nielsen. „Je to jeden z mých nejoblíbenějších spoluhráčů, se kterým jsem hrál. Zápas proti Slovákům bude velký. Naše výhoda muže být, že máme zkušenější tým, který už podobné situace zažil. Ale vím, že soupeř má kvalitní sestavu, bude to padesát na padesát.“

Sám má zkušeností hromady. Kromě devíti světových šampionátů (57 zápasů/ 11+15) hrál Nielsen i na olympiádě 2022 (5/ 2+1), za Evropský výběr na Světovém poháru 2017 (6/ 0+2) a v NHL za patnáct sezon (925/ 167+306, Stanley Cup 24/ 4+5) nastupoval za New York Islanders (2006-16) a Detroit (2016-21). Letošní sezonu už odehrál v Eisbärenu Berlín, slavil německý titul. Úspěšně by se chtěl loučit i s mezinárodní scénou.

„Tohle je můj poslední rok,“ potvrdil pro sport.sk. „Vždy jsem si reprezentaci užíval. Hrál jsem na devíti šampionátech a rád bych se loučil postupem ze skupiny.“ Co na to Slovensko?