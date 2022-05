Kuriozita na MS: rozhodčí „dal“ gól! Ale neplatil... Opora z NHL nechápala

Jasná záležitost. V severském souboji na mistrovství světa ve Finsku neměli hokejisté Švédska výraznější problém poradit si s Norskem, které rozstříleli 7:1. Víc než gólový příděl se ale po švédské kanonádě řešil kuriózní moment ze třetí třetiny. Krátce po šestém gólu výběru Tre Kronor se Norové radovali ze snížení na 6:2, o které se postaral čárový rozhodčí! Jedno z norských nahození do útočného pásma se totiž odrazilo od sudího brusle až do branky. Trefa byla sice původně uznána, ale po přezkoumání videa arbitři norský zásah rychle odvolali.

Uteklo sotva osm vteřin od chvíle, kdy Švédové ve svém posledním utkání skupiny B zvýšili vedení proti Norům na 6:1, a na druhé straně se znovu ozvala gólová siréna. Norsko snížilo na 2:6 poté, co útočník Michael Haga ve 44. minutě nahodil kotouč do pásma, kde se k překvapení všech účastníků utkání odrazil od brusle čárového sudího přímo do prázdné branky Magnuse Hellberga.

Zkušený švédský gólman totiž s podobnou možností rozhodně nepočítal a tak si povyjel z brankoviště, aby mohl puk dostat do bezpečí ke spoluhráčům.

Když ale brankář Detroitu zjistil, že puk zamířil nečekaně do branky, udivený výraz v jeho tváři šlo jen těžko přehlédnout. Bizarní gól udivil všechny, rozhodčí nevyjímaje. Do akce se tak okamžitě zapojilo video. Arbitři následně rozhodli, že i když je sudí „součástí hry“, trefa nemohla být uznána a hra pokračovala za stavu 6:1.

„Co bych na to měl říct? Asi jen páni! Myslím si, že během své hokejové kariéry jsem nic takového neviděl. Stane se, že se puk občas trochu špatně odrazí od plexi a zamíří k brankáři, ale v deseti z deseti případů jako gólman vyjedete a zastavíte kotouč. Tentokrát to šlo ale od brusle rozhodčího přímo dobrány, což mě pěkně zmátlo. Chvíli jsem pořádně nevěděl, jaká jsou pravidla, jestli se má gól posuzovat nebo ne, ale když už se tak stane a puk takhle zamíří přímo do branky, je neplatný,“ řekl po zápase Hellberg.

Byť šlo o drobnou, ale pořádně kuriózní situaci, Švédy při cestě za vysokým vítězstvím, které jim zajistilo postup do čtvrtfinále, nijak nerozhodila. Po zápase, v němž náramně zaválel nyní s šesti góly nejlepší střelec šampionátu Rasmus Asplund či hvězdná posila William Nylander z Toronta, si hráči výběru Tre Kronor užili výhru se svými příznivci.

Na tribuně u plexiskla se dokonce objevil fanoušek ve svatebních šatech a s copy, jaké měla Pipi Dlouhá Punčocha, který měl na transparentu nápis: Wallmarku #32, vezmeš si mě? Švédský útočník Lucas Wallmark, který v přesilovce vstřelil Norům gól na 5:0, se od srdce zasmál a zamířil k přestrojenému fanouškovi, kterého se snažil přes plexisklo obejmout.