Prohra přihrála Čechům Němce. Kalkul? Ani náhodou, odmítá Pastrňák

PŘÍMO Z TAMPERE | Tříbodová výhra by Čechy poslala ve čtvrtfinále na Kanadu. Jakýkoli jiný výsledek znamenal v klíčovém duelu Němce. S takovým vědomím šel tým Kariho Jalonena do očekávaného duelu s domácími Finy. Ti natřískanou Nokia Arenu potěšili, vyhráli jasně 3:0. „Chtěli jsme vyhrát. O ničem jiném v kabině nepadla řeč,“ odmítl rázně spekulování s výsledkem David Pastrňák. Čtvrtfinále s Německem čeká národní tým ve čtvrtek.

Po výsledcích úterních odpoledních duelů to bylo v Tampere velké téma. Odevzdají čeští hokejisté Finům body dobrovolně, nebo zařadí pětku, přepnou do sportovního módu a na maximální výkon se poženou za výhrou?

Jen pro pořádek, plnotučné vítězství by Kariho Jalonena a spol. poslalo ve čtvrtfinále na Kanadu. Plichta po šedesáti minutách či prohra pak znamenala papírově snazší Němce. K tomu je nutné zmínit, že Finsko k útěku před Kanadou potřebovalo tři body.

Kurzy sázkových kanceláří na výhru domácích Lvů frčely dolů. Z původní hodnoty 2,15:1 řachly až kamsi k 1,4:1. Sázková numera na triumf Čechů naopak letěla nahoru jako rtuť ve sluncem rozpáleném teploměru během poledne v toho času nezvykle teplém Tampere.

Zápas nakonec opravdu skončil dle předpokladů. Finové vyhráli 3:0, Češi vyšli gólově naprázdno. Za celý večer si nevytvořili v podstatě žádnou tutovou příležitost.

„Náročnej zápas. Ani nevím, jak to shrnout. Dostali jsme dva rychlé góly v první třetině, která nám vůbec nevyšla. Proti týmu jako je Finsko, které hraje výborně defenzivně, se to pak těžko otáčí. Bohužel, nevyšlo nám to. Celý večer jsme hráli bez puku, nedokázali jsme založit pořádně útok. Beci, ale i útočníci drželi puk zbytečně dlouho. Byli jsme daleko od sebe, tím pádem jsme hráli celý večer bez puku, což nejde,“ sypal ze sebe David Pastrňák.

Čtvrtfinálový kalkul smetl ze stolu. „Vůbec o tom v kabině nepadla řeč. Vážně. Chtěli jsme se připravit, odehrát co nejlepší zápas, abychom byli ready na čtvrtek v co nejlepší formě. Jak říkám, moc nám to nevyšlo. Faulovali jsme, sami jsme si přesilovky nezískali. Jim to hodně pomohlo. Nic, no. Musíme si odpočinout a soustředit se na čtvrtfinále.“

Souhlasil i obránce David Sklenička. „Chtěli jsme vyhrát, určitě. Měli jsme se víc cpát do branky, bohužel se nám to moc nedařilo.“

Ve čtvrtfinále tedy národní tým čeká ve čtvrtek druhý tým skupiny A – Německo. „Neviděl jsem ani jeden jejich zápas, takže těžko hodnotit. Vím ale, že tam mají výborné mladé kluky,“ pokrčil s úsměvem rameny Pasta, který ve středu oslaví 26. narozeniny. „Asi je budu slavit v autobusu,“ zubil se. Národní tým se ke klíčovému duelu bude právě ve středu přesouvat do Helsinek. „Není to žádná velká nepříjemnost. Je to hodinu a půl autobusem, nic hrozného,“ přidal útočník Bostonu.

Od prvního střídání na jeho lajnu chodila finská čtvrtá s dvoumetrovým obrem Marekm Anttilou. V úvodní části z ledu české šikuly úplně smazala. Během prvních dvaceti minut výběr Kariho Jalonena vystřelil na branku domácích jen čtyřikrát. Ofenziva neexistovala, chyběl pohyb. Celá hra byla pomalá. Ve druhé části přišlo zlepšení, ke gólové radosti ale stejně nevedlo. Červené ostrůvky v bílomodrém finském moří zůstaly němé.

„Za poslední dva zápasy jsme dali jeden gól, nenaladili jsme se úplně ideálně. To v hlavě všichni asi trochu máme. Snad se ofenziva včas probudí,“ doufá Pastrňák. Češi sami okusili medicínu vlastního stylu hry. „Je to fakt nepříjemné, hraje se proti tomu těžko. Jako útočník si musíte sjíždět strašně hluboko pro puk. Spíše bych ale řekl, že to bylo námi než soupeřem. Nehráli jsme dobře,“ přidal forvard.

