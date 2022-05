Takhle funguje hlavní česká zbraň na MS. Klíčem je klamání, říká expert

I on se, dle svých slov, mnohdy jen kochal uměním elitní české přesilovkové pětice. Nelze se divit. „Na tři branky nám stačily pouze dvě minuty a deset sekund hry v početní převaze. To je prostě neskutečné,“ chválil Jakub Peslar, analytik iSport.cz a asistent u ženské hokejové reprezentace. Ve svém rozboru se podíval, co přesně stojí za vysokou efektivitou národního týmu v momentech, které budou zásadní i pro případný semifinálový úspěch proti Kanadě.

Variabilita klíčem

Komentář Jakuba Peslara:

„Nelze začít ničím jiným, než třemi trefami v přesilových hrách. Hráči ukázali, proč jsou výjimeční. Vždy prodali Německu jiné řešení situace, než ve skutečnosti udělali a trpělivě si došli pro góly. A je jedno, zda se bavíme o obou Davidech, nebo o Romanu Červenkovi, nebo o Filipu Hronkovi. To množství situací, které vytryskne z jejich schopností je skvělé.

Tak tedy první gól. Jedinečné herní myšlení Davida Krejčího. Míří na něj přihrávka do slotu, kdy už každý, včetně obránců, očekává střelu z první. Krejčí ale přehrává přes osu na Davida Pastrňáka a ten se nemýlí – 1:0. V druhém případě je to podobné. Přihrávka míří na Krejčího, který opět naznačí střelbu, takže zamrzne celá obranná čtveřice. Namísto toho však přichází přehrání na Červenku, kdy osu přihrávky uvolnil bránící hráč ze slotu, jenž už se rozhodl zkřížit osu případné Krejčího střely - 2:0.

Třetí branka padla, buďme upřímní, po šťastném odrazu puku po nepovedené střele Pasty. Ale chtěl bych poukázat opět na to, co udělá už jen to, že někdo napřáhne ke střele. Blokující hráč, i všichni ostatní se zahledí proti střelci, stejně jako gólman, jenž zde vysloveně zamrzne. Výsledek? Je z toho prázdná brána, volný David Krejčí a vedení o tři branky.“

Klamání a zase klamání

Komentář Jakuba Peslara:

„Proč jsme byli úspěšní v přesilové hře? To slovo už tu zaznělo, jde o neustále klamání protivníka. Na prvních dvou situacích vidíme přesný „dvojitý blok,“ který si vytvoříme z bránících hráčů. Přihrávka vybízí Filipa Hronka ke střele od modré přes clonu. Filip střelu naznačí, ale okamžitě puk shazuje na Davida Pastrňáka, čímž dva Němci zamrznou a vypadnou z role. Už to samo o sobě vytvoří chaos v obraně. Ani Pasta však ještě nevolí střelu, přestože se tak tváří a klidně by už střílet mohl. Namísto toho přijde příhra, která hledá Davida Krejčího, nebo Romana Červenku.

Třetí obrázek přibližuje nesmírně důležitou roli Filipa Hronka. Není to tak očividné, ale on sám svým chováním nesmírně pomáhá Pastrňákovi a Červenkovi na stranách. Hronkova řeč těla nám zde říká, že bude střílet přes clonu na masce, ale volí v poslední chvíli shození na Pastrňáka, který může střílet z první. Podobné chování předvádí i Pasta na posledním screenu. Opět parádně naznačuje střelu (všimněme si zahleděných německých hráčů Pastrňákovým směrem) a přichází shození na Krejčího, který má prostor a čas vymýšlet.“

Trpělivost, synonymum Krejčího

Komentář Jakuba Peslara:

„Moment, který nádherně vykresluje klid a rozvahu Davida Krejčího na kotouči. Jde svým způsobem také o klamání protivníka s tím rozdílem, že akce končí přímo střelou. Krejčí forehandovou hrozbou naznačuje střelu, bek Německa chce blokovat, projíždí však naprázdno. Když pak David změní střelecký úhel a posune si puk do proti pohybu blokujícího, tak střílí z daleko lepší pozice.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 53:48. Seider Hosté: 02:17. Pastrňák, 10:04. Červenka, 32:10. Krejčí, 58:10. Smejkal Sestavy Domácí: Grubauer (Niederberger) – Seider, M. Müller (C), Holzer (A), J. Müller, Wissmann, Wagner, Gawanke – Plachta, Michaelis, Ehliz – Pföderl, Reichel, Noebels (A) – Karachun, Loibl, Fischbuch – Soramies, Kastner, Schmölz – Ehl. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka (A), Sklenička, Šimek, Jordán – Pastrňák, Krejčí (A), Červenka (C) – Zohorna, Hertl, Blümel – Smejkal, Kämpf, Vrána – Stránský, Černoch, Flek – Špaček. Rozhodčí Nord (SWE), Stolc (SUI) – Chaput (CAN), Synek (SVK) Stadion Helsinki Ice Hall, Helsinky Návštěva 4 290 diváků

