„Jalo hokej“ a cesta k medaili. Kouč spěchal na Finy: pracovat, ne fandit!

PŘÍMO Z HELSINEK | Nadechněte se a užívejte si ten vzácný pocit. Česko si zahraje na MS v hokeji o medaile, na víkend si nic neplánujte! Pastrňák, Krejčí a Červenka rozjeli v přesilovkách koncert a Německo vyřídili 4:1 . Semifinálový soupeř bude znám až po konci večerních zápasů . „Vidím to jako vítězství charakteru, odehráli jsme výborný zápas,“ pochvaloval si trenér Kari Jalonen. Z haly pak spěchal pryč, ne na žádnou večeři. Do práce.

Byla to hodně zvláštní pozápasová scéna. Kouč Kari Jalonen bývá vždycky velmi hovorný. Teď měl v mixzóně speciální požadavek: „Venku na mě čeká auto, jedu do Tampere. Chci stihnout zápas Finska se Slovenskem, takže ne moc otázek.“ Trenér už myslel na víkend. Jeho tým odklidil z cesty Německo, dobrá práce. Ale on už přepnul do medailového módu.

Odjel luštit finský rébus, chtěl vidět domácí partu ještě jednou živě. Chápete, že tým jmenovce Jalonena mu musí vrtat v hlavě, protože proti Suomi si jeho tým nevypracoval ve skupině nic. Je potřeba se nachystat, jak proti pevnému systému hrát, kdyby na to ještě někdy došlo. „Opravdu se tam nechystám fandit Finsku,“ usmál se. „Já fandím České republice.“ Medailová mise se točí dál. Deset let si národní tým neužil žádnou radost, žádné oslavy. Teď se k nim zase o stupínek přiblížil.

Česko splnilo plán, že si nenechá od soupeře nic diktovat. Skočí na něj, vyhraje, postoupí. Hodně k tomu pomohly přesilovky. Kombinace Červenky, Pastrňáka a Krejčího? Velká věc. V 11. minutě vedl národní tým 2:0, po půlce zápasu 3:0. Využil tři přesilovky. Góly? Červenka. Pastrňák. Krejčí.

Německo - Česko: Nádherná kombinace z první a neomylný Červenka - 0:2! Video se připravuje ...

„Když přijel Pasta do Finska, mluvil jsem s Krejčím a Červusem, že je musíme dát dohromady a vytvořit jednu údernou formaci na přesilovky. Ve čtvrtfinále to ukázali,“ uznal Jalonen.

Občas nechápete, co všechno dovedou, co první rota dovede zrealizovat. Do ťukesu před druhým gólem se zapojil i bek Filip Hronek. „Úplně jsme to necvičili,“ usmíval se. Přesně tohle je totiž jejich kouzlo, mají základní mustr a pak se improvizuje. „Všichni jsou dobří hráči, snažíme se jeden od druhého číst, se tam bude dít,“ dodal obránce Detroitu.

Ale jen geniální přesilovky by Němce neporazily. „Viděl jsem, že to bylo vítězství charakteru, týmový duch v šatně byl neuvěřitelný. V zápase, jako byl tento, tak se týmový duch projeví. Kluci hráli jednotně, blokovali střely. Byl to výborný zápas,“ přidal trenér.

Němci byli nepříjemní, viděl Hudler. Chválil Vejmelku i klíčové přesilovky Video se připravuje ...

Systém má první úspěch

„Jalo hokej“ má první úspěch, ve skupině to byla jen sranda, teď Česko prošlo do bojů o medaile. Opírá se o často skloňovaný systém, individuality v útoku. Ale taky Karla Vejmelku, mohutný brankář ukazuje, že umí víc než jen hasit požáry v Arizoně.

V NHL chytá za hodně slabým týmem, na mistrovství světa měl divoký start, když debutoval proti Švédsku a v polovině zápasu střídal. Od té doby ale dostává v zápasech maximálně jeden gól. Dává spoluhráčům jistotu. „Karlos nás držel celých 60 minut, měl tam velké zákroky. Od něj to byl další výborný zápas. Je hodně klidný, tím nám strašně pomáhá,“ pochvaloval si i Hronek.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Roman Červenka 4 10 14 8 4 6 2. Pierre-Luc Dubois 7 5 12 8 8 12 3. Denis Malgin 5 7 12 8 5 4 4. Drake Batherson 3 7 10 8 5 6 5. David Krejčí 2 8 10 7 6 2 6. Peter Schneider 4 6 10 7 1 4 7. Dylan Cozens 4 5 9 8 9 2 8. Nico Hischier 6 3 9 7 1 2 9. Mikko Lehtonen 2 7 9 8 8 2 10. Juraj Slafkovský 3 6 9 7 2 2 Zobrazit celou tabulku

Německo v posledních 8 minutách rozjelo hru bez brankáře, sice snížilo, ale na 4:1 nakonec upravil Jiří Smejkal. Pobyt ve Finsku se prodlužuje do neděle.

Těšte se na dva zápasy o víkendu, na odměnu pro čtyři nejlepší na turnaji. Budou to dvě bitvy o poklad, který do Česka nikdo od roku 2012 nepřivezl. Alois Hadamczik je tak poslední trenér, který pyšně může vykládat, že on je poslední, kdo dokázal nastavit tým na medaile.

Parta ve Finsku má rozhodně sílu, aby 10 let starý bronz oprášila, nebo i nablýskala na nějakou jinou barvu. „Zápas s Německem pro nás byl strašně důležitý, čtvrtfinále je klíčové, jestli se o medaile bude hrát, nebo ne a my ho zvládli. Ještě nás čekají dva zápasy, ale kvůli tomu jsme sem přijeli a o nic jiného nám nešlo,“ pronesl i Hronek.

„Ano, musíme teď jít po velmi malých krůčcích. Dát si dobrou večeři tady na hotelu, přejet zpět do Tampere. Trochu se uvolnit, dobít psychickou i fyzickou energii a připravit se na sobotu,“ nahodil plán Jalonen.