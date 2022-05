Z Jordána je klíčový hráč, Česko se zlepšuje: Rakousko jsme si vyříkali

Neřešil sebe, když udělal chybu na začátku turnaje, nedělá to ani teď, když se mu daří. Michal Jordán plní na ledě roli válečníka, který má hlavní rajón před svoji brankou. „Turnaj je dlouhý, zápasy jdou rychle za sebou a v základní skupině není čas na přemýšlení. Důležité zápasy, které jsme potřebovali vyhrát, jsme vyhráli a skvěle jsme zvládli čtvrtfinále. Táhneme za jeden provaz, energie je z týmu cítit,“ těší ho.

Týmového výkonu si proti Německu vážil hodně: „Ukázal se charakter, když vidíte hráče, jak padají do střel, kolik lidí tady doktor po zápase šije. Vy pak přijdete do kabiny, víte, že jste zápas zvládli a vyhráli ho? Ani za nic bych to nevyměnil. Půjdeme do toho všichni společně a snad zvládneme další utkání s Kanadou.“

Sám v tomhle jde docela příkladem. Na tréninku v základní skupině, kde se cvičila přesilovka, nechtěl plnit jako bránící hráči jen roli kuželu. Žádné, že se kolem něj vystřelí. V zápasovém módu blokoval střely taky, jednu ránu dost bolestivě koupil. „Jestli ta bolest pomůže k tomu, že odjedeme odsud s medailí, pak za to samozřejmě stojí,“ usmívá se dnes. „Máme výborný tým, ukázalo se to. Vždycky jsem razil motto, že jak trénuješ, tak hraješ. Nesnažím se to měnit,“ přidává.

Po čtvrtfinále s Německem taky dost překvapilo, že cenu pro nejlepšího hráče dostal on. Odehrál necelých 12 minut, nejméně z českých obránců. Můžete se na to dívat tak, že Pastrňák s Krejčím mají už hodinek pro hvězdu utkání dost... Ale hlavně to bylo ocenění pro Jordána za to, jak pracuje v šatně, na tréninku a jak na ledě přijal svoji roli. Byl to důkaz, jak moc si trenérský štáb svého defenzivního zadáka váží.

Zlepšil se sám, zlepšil se i celý tým. Po třech zápasech, kdy Česko padlo se Švédskem a Rakouskem se v šatně zavřely dveře. „Po Rakousku jsme si to sami v kabině vyříkali bez trenérů. Každý k tomu měl co říct. Ono je strašně lehké si říct, že budete blokovat střely. Ale jen u toho to skončit nemůže. Potřebujete to dělat, navíc jsme tady výborná parta, hrábneme jeden za druhého, táhneme za jeden provaz. Myslím, že každého strhne, že najednou vidíte, jak i kluci, kteří dělají body, zablokují dvě střely. Tohle strhne všechny, když vidíte, jak to druhého bolí, ale stejně to udělá,“ rozebírá Jordán, co Česko dostalo mezi čtyři nejlepší týmy na turnaji.

V sobotu je na programu semifinále s Kanadou. Sen je večerní zápas v neděli, kdy se hraje o zlato. „Jsme rádi, do jaké jsme se teď dostali pozice. Do semifinále určitě půjdeme naplno, jak to platilo ve čtvrtfinále,“ tvrdí Jordán.

Data z hokejového MS nejsou moc dostupná, mezinárodní hokejová federace se dál soustředí jen na bazální góly, střely, minuty na ledě. Ale podle statistik, které zveřejnil analytik Daniel Weinberger, odehrál Michal Jordán v základní skupině MS ve hře 5 na 5 71,4 minuty. Když byl na ledě, tak skóre podle očekávaných gólů měl výrazně pozitivní bilanci 3,3:1,3 a dobře se doplňoval v páru s Davidem Skleničkou. Jejich společné CF % (procentuální vyjádření střel týmu na bránu a proti vám) se vyhouplo na hodnotu 53 %.

