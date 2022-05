Vejmelka: klidný, rychlý a nejvyšší v historii. Orct rozebírá jeho kouzlo

Už jednou v téhle sezoně Karel Vejmelka všechny výrazně překvapil. Z Komety odešel do Arizony a žádná farma, žádné rozkoukávání. V klubu nadchl tím, jak přišel kondičně nadupaný, potom předvedl, že umí i chytat, a zůstal celou sezonu v NHL. Trenér André Tourigny z něj udělal nakonec jedničku Coyotes.

Na druhém překvapení pracuje tvrdě teď ve Finsku. Stal se reprezentační jedničkou, a jestli udrží svoje čísla, že maximálně dostává na MS jeden gól, Česko po deseti letech nejspíš půjde po medaili. Schválně, napadlo by vás před rokem, když se vysoký brankář loučil s Kometou, že se postaví do téhle pozice?

„To je prostě Kája,“ obdivně po čtvrtfinále s Německem spustil o svém brankáři bek Jan Ščotka. „On je klidný v osobním životě a na ledě je fakt pěkný se na něj dívat. Chytá s velkým klidem, puky z něj nepadají, z mého pohledu je to výborný gólman,“ rozvedl svůj pohled.

Nejvyšší čeští gólmani na MS Karel Vejmelka 193 cm Roman Turek 192 cm Roman Čechmánek 191 cm David Rittich 191 cm Ondřej Pavelec 191 cm

Vejmelka je vyšší, než byli Roman Čechmánek, Ondřej Pavelec nebo Roman Turek. Ale rozhodně není typ brankáře „kleknu a uvidíme“. Chytá, je aktivní. „Na svoji výšku je pohyblivý, flexibilní. Když to sečtu, takhle se mluví o moderních gólmanech. Velký, rychlý, silný,“ vypočítává reprezentační kouč brankářů Zdeněk Orct.

Mimochodem, Ščotka není první, kdo u Vejmelky mluví o klidu. Tohle je pro něj na ledě charakteristický rys. Neválí se v brankovišti, nedělá přemety, nepotřebuje akrobacii k tomu, aby doháněl něco, kde zaspal. Soustředí se, přesně se dostává do pozic, aby měl správné postavení. „Je to tak, ale když potřebuje být rychlý, tak je. Dokázal to třeba ve čtvrtfinále proti Němcům, kdy střelu vytáhl na horní tyč. Tam ukázal velkou rychlost. Navíc je pořád ještě dost mladý, každý gólman se může zlepšovat,“ říká Orct.

Německo - Česko: Vejmelka zázračně vytáhl puk na břevno Video se připravuje ...

Kam se tedy ještě dál může sunout čerstvě šestadvacetiletý gólman? „Je jedna přirozená věc, která brankáři trvá vždycky delší dobu, dostanete ji do sebe zkušenostmi. Tím je čtení hry. Jste pak ještě drzejší. Tipnu si, že s dalšími odchytanými zápasy bude Karel ještě rychlejší, protože si situaci načte a bude v dobré pozici ještě dřív. Už teď je výborný gólman, ale má předpoklady, aby se tímhle posunul ještě výš,“ těší se Orct, jak se bude dál vyvíjet kariéra brankáře Arizony.

Vejmelka měl na turnaji hodně těžký start. V prvním zápase dostal od Švédů čtyři góly ze čtrnácti střel a střídal. Ale pak ho trenéři do branky poslali znovu. A zase. A opět. Jen proti Finsku si orazil, jinak je to už stoprocentní sázka na Vejmelku. Důvěru vrací jistotou a výsledky, ve všech dalších zápasech dostal maximálně gól.

„Základní, co by gólman měl mít, je, že když se něco podělá, on se podělat nesmí. A když se zápas extrémně povede, aby z toho nebyl vyšinutý druhým směrem nahoru. Důležité je, aby byl pořád stejný. Pak vás nevykolejí hloupý gól, ani s vámi nehne vychytaná nula. Tohle podle mě v sobě Karel má,“ říká Orct.

To i vystihuje, proč se Vejmleka nehoupá po výhrách na lustru, ani po porážkách nenadává. Když s ním mluvíte po zápase, pořád spíš cítíte, že je tak nějak ještě v utkání. Nesnaží se pouštět ven zbytečně emoce. Působí, že soustředěný je do chvíle, než opustí halu.

„Karel má samozřejmě velkou roli. Musím říct, že má skvělou formu a drží nás všechny zápasy, co odchytal. A my se mu snažíme pomáhat. Hlavně obránci, když si vezmu, kolik zblokovali střel s Německem? Ukázali jsme se jako skvělý tým,“ pronesl útočník Hynek Zohorna.

Ostatně, na tohle Vejmelka taky nikdy nezapomene, vždycky děkuje partě před ním, jak skáče do střel a blokuje hokejky u dorážek. Zohorna si brankáře dobře pamatuje ještě z Komety, kdy se nemohl do branky prokousat přes Marka Čiliaka. „Pár let jsem ho chytat neviděl. Lidsky zůstal pořád stejný, pořád je to ten samý chlap. Ale když si vezmu, co dokázal v Americe, že tam zvládl přes padesát zápasů v NHL, je to nádhera. Je vidět, že udělal kus práce,“ přidal Zohorna.

A další práce čeká Vejmelku o víkendu. Pikantní je, že v sobotu se na lavičku Kanady postaví i arizonský kouč Tourigny, u týmu pracuje jako asistent. Kdyby z Čecha neudělal jedničku Coyotes, teď by se mu těžko postavil do cesty.

Karel Vejmelka a jeho zápasy na MS

Švédsko 4 ink. góly 77,68 % Rakousko 1 ink. góly 94,4 % Lotyšsko 1 ink. góly 94,12 % Norsko 1 ink. góly 95,45 % USA 0 ink. góly 100 % Německo 1 ink. góly 95,45 % CELKEM průměr 1,44 93,39 %

