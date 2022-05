Zdecimovaní Američané jen se čtyřmi obránci. Tvrďáci, smekl Watson

Jaké pocity převládají po prohraném semifinále?

„Je to na nic. V závěru jsme měli šanci na vyrovnání, bohužel nám to tam nespadlo. Bylo to hodně blízko. Podržel je brankář, pochytal toho spoustu. Hodně střel taky zblokovali jejich beci. Jsme zklamaní, na druhou stranu na sebe můžeme být hrdí. Hráli jsme dobrý hokej, myslím, že se to muselo líbit i divákům.“

Zatím se zdá, že na turnaji je Finsko k neporažení. Vy jste ale možná ukázali cestu. Být tvrdí, aktivní.

„Rozhodně, takhle proti nim hrát musíte. Je potřeba hrát pořád v rychlosti. Jejich past ve středním pásmu, kdy stojí vedle sebe všech pět hráčů, není snadné projít. Nahazovali jsme puky, rozjetí útočníci je sbírali. Takhle jsme vybojovali spoustu kotoučů a tvořili z toho šance. Chtěli jsme spoléhat na brejky, takhle se na jejich obranu dá vyzrát. Postupným útokem je to ale hodně těžké.“

Co říkáte výkonu vašich obránců? Hráli jste pouze na čtyři beky, jako pátý vzadu rotoval útočník Sam Lafferty.

„Ti kluci jsou jako koně! Neuvěřitelní tvrďáci, klobouk dolů před nimi. Seth Jones odehrál více než polovinu zápasu (32 minut), neumím si to představit. V takhle důležitém zápase, proti tak kvalitnímu týmu, jaký mají Finové. Opravdu neskutečné. Sam to taky zvládl skvěle, ani byste nepoznali, že je normálně útočník.“ (usmívá se)

Co říkáte výkonům rozhodčích na šampionátu? Mám pocit, že jste se s tím srovnával jen těžko.

(směje se) „To máte pravdu, některé verdikty jsem absolutně nechápal. Byl to můj první mezinárodní turnaj, ten metr je tu úplně jiný než v NHL. Rozhodčí tu z toho bohužel dělali pro mě trochu jiný sport. Pravidla se ale opravdu liší. Asi nemusím říkat, že mně je mnohem bližší nastavení v zámoří.“