Zahleděnost v klíčových prostorech. Analytik ukazuje důvody debaklu

Dostupování problémem

Komentář Jakuba Peslara

Moc mě to netěšilo, ale provázelo nás to celý zápas. Naprostá pasivita, kdy jsme dávali Kanaďanům moc prostoru a oni se pak jednoduše dostávali k nám do pásma. Tato situace to dobře ilustruje. Jde o gól na 4:1, kdy necháme Matta Barzala vjet až do slotu, kde si mohl ještě v klidu připravit střelu a vymést nádherně pavučinu. Lze vidět, kdy jeden kanadský hráč jede do čtyřech Čechů ani jediný k němu nepřistoupí a nevytvoří na něj tlak. V tento moment mu dáváme prostor jet až na vrcholy kruhu, namísto toho, aby nejbližší hráč, v tomto případě David Kämpf, vytvořil tlak a Jan Ščotka, jako bek, souboj doplnil. Jeden z nich svede souboj, druhý otáčí hru. Zbylí hráči zajišťují situaci, případně pomůžou s otočením hry. Namísto toho dostane Barzal prostor až k bodu pro vhazování odkud střílí. To znamená čtvrtý gól v naší síti.

Bídné chování v našem slotu

Komentář Jakuba Peslara

Defenzivní činnost byla zklamáním, bohužel. To největší přišlo v místě odkud padají góly. Při pohledu na tento snímek mi je líto Karla Vejmelky, kdy kanadský obránce Thomas Chabot střílí puk směr brána a střela není zacloněná. Respektive není zacloněná žádnými kanadskými hráči, ale hned tři naši hráči stojí Karlovi ve výhledu, namísto toho, aby dejme tomu jeden blokoval střelu. Dovedu si představit ještě dva hráče, ale v ten moment ta střela prostě nesmí za žádnou cenu projít. Tomáš Hertl se věnoval boxoutu a odstavení Kanaďana před bránou a zamezil dorážce. To stejné Filip Hronek, který v tento moment je úplně mimo hru. Alibistické postavení typu já nic, já tam byl.

Odstavení nefungovalo

Komentář Jakuba Peslara

Hned další střídání nám pak Michal Jordán ukáže, jak by takový boxout měl vypadat. Eliminuje hůl soupeře a zároveň jej tlačí do strany, aby uvolnil výhled pro Karla Vejmelku. Stejná situace je však s Tomášem Hertlem. Opět říkám, když už střelu chytáš jako druhý hráč, jseš zodpovědný, že neprojde. Tento způsob je viditelný v mnoha zápasech NHL. Pokoušeli jsme se o něj i s ženami. Problém bývá, když střela projde a hráč na masce zůstává nekrytý. Výhodou však je, že když puky zachytíte, okamžitě můžete otáčet hru a vytvářet přečíslení.