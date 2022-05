Kanadská facka, teď o bronz! Krejčí práskl helmou: Rozhodčí? To byl vtip

Ještě ráno byla nálada skvělá, bojovná. „Chceme zlato! Z týmu cítím, že pro to kluci udělají všechno. Sebedůvěra je obrovská,“ říkal po dopoledním rozbruslení asistent trenéra Libor Zábranský. O několik hodin později však byla realita na ledě úplně jiná.

Češi s kanadským obrem drželi tempo jen v první třetině. V té dostali k dispozici čtyři přesilové hry. Využili jen jednu, to když dal David Krejčí vzpomenout na Martina Ručinského z finále ve Vídni 2005 a z jízdy golfákem propálil kanadského brankáře. „Nakonec to bylo k ničemu,“ procedil mezi zuby Krejčí, když po utkání přišel před novináře.

Kyselý byl z bolavé prohry, ale taky z vlastního kolapsu. V důležité chvíli neudržel nervy na uzdě. Oplácel, stejně jako o chvíli před ním David Pastrňák. Kanada obě selhání potrestala. Během tří minut a 19 vteřin ve druhé třetině odskočila ze stavu 1:1 na 4:1. A bylo po zápase. Nepomohl ani time out, při němž kouč Kari Jalonen možná vůbec poprvé opravdu důrazně hovořil k týmu.

„Dali góly z přesilovek, které by v NHL rozhodčí vůbec nepískli. Musíme to brát, jak to je. Za mě ale řeknu, že je to vtip. Co tam někteří lidi předvedli... Polovina těch faulů by v NHL prostě nebyla,“ vrtěl hlavou Krejčí, který v šatně o druhé pauze vztekle fláknul helmou.

Trenér Jalonen to po zápase nazval trefně „stupidními fauly“. Že právě vyloučení zkušených borců pomohla porážce, věděl i kapitán Roman Červenka. „Nevím, co na to říct. Fakt nevím,“ vydechl s pohledem k zemi. „Potřebujeme se už soustředit na neděli, tohle je za námi. Špatný a nepovedlo se to. Je to škoda, protože jsme zápas rozehráli dobře, opravdu jsem cítil, že všechno šlape. Ale pak najednou byli všude první.“

Chyběla rychlost, rvavost. Soupeř byl všude první, vždy o krok napřed. „Každý se musí sám podívat do zrcadla. Báli jsme se hrát, nechtěli jsme puk, jen jsme ho odhazovali. Takhle to nejde. Musíme chtít hrát! Chyb bylo prostě hodně. Proti Spojeným státům o bronz to musí být úplně jiný výkon. Medaili jsme neudělali hodně dlouho. Byla by to hezká náplast,“ pohlédl k dnešnímu duelu s USA Krejčí.

Amerika ve svém semifinále nestačila na Finy, grande finále jí uteklo po těsné porážce 3:4. „Třeba je lepší, že jsme dostali takový výplach. Nevím. Nemusíme moc přemýšlet coby kdyby. Prostě se to nepovedlo. Každopádně o bronz se půjdeme porvat. Necháme na ledě všechno,“ slibuje Jiří Černoch, po zásluze nejlepší hráč týmu utkání.

Na cenný kov už český hokej čeká deset let. „Musíme se už teď soustředit na neděli. Jestli chceme medaili, tak to z hlavy musíme škrtnout. Zápas přijde hrozně rychle, ukáže se, jak moc tu medaili budeme chtít. Všichni si uvědomujeme, že i bronz má svoji velkou cenu. Chtěli jsme moc do finále, ale teď musíme připravit hlavy, ať tam opravdu necháme všechno. Zase si musíme všichni pomáhat,“ burcuje Červenka.

Ve skupině Češi přetlačili USA fotbalově 1:0. „Beru i takový výsledek. Líbí se mi ve fotbale i v hokeji,“ smál se před týdnem Jalonen. Stejný výsledek by jistě bral i nyní. „Řekl bych ale, že to bude jiný zápas. Po tom našem utkání začali hrát velmi dobře. I s Finy hráli výborně. Musíme se ale soustředit na nás, abychom se dokázali zlepšit. Náš výkon musí být tip top,“ dodal kouč.