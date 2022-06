Pešout o Flekovi s Černochem: Jeden s hokejem seknul, druhý si nevěřil

Překvapilo vás, jak skvěle si na šampionátu Černoch s Flekem vedli?

„Na jednu stranu ano, na druhou ale ne. Samozřejmě mě překvapilo, jak velký prostor dostali. Oba hráli oslabení, Jirka dokonce i druhou přesilovku. Vždycky je to o tom, jak hráč trenérovi vloženou důvěru vrátí. Když to splní, kouč nemá důvod jim ho brát. Sami si to uhráli, zasloužili si to. Strašně moc jim to přeju, mužstvu opravdu pomohli.“

Přitom se nečekalo, že Černoch by se vůbec mohl na mistrovství světa podívat.

„Přes Libora Zábranského jsem byl nároďáku blíž než ostatní, měl jsem zprávy, že se v kempu a přípravných zápasech jeví skvěle. Od půlky přípravy byl ve hře. Vyšel mu snad každý zápas, opravdu si to sám uhrál a vydřel.“

Pro Fleka to bylo druhé MS. I po ne tolik dominantní sezoně ukázal, že je pro národní tým velmi platným hráčem.

„Souhlasím. Flíček trochu dojel na to, že jsme mu letos nedali k ruce top centra. Byl zvyklý na Grígera, další rok na Kašeho. Teď jsme je neměli a náhradu jsme nenašli. Ano, neměl tolik bodů, ale nemůžu říct, že by hrál hůř než v minulé sezoně. Jen prostě neměl ty body. První lajna a první přesilovka jsou specifické. Teď na mistrovství to viděli všichni. Když si to sedne, je to klíč k úspěchu pro celý tým. Když vám stěžejní hráč chybí, bere to body i ostatním.“

V repre měl vedle sebe Flek na centru právě Černocha. Vám se jejich spojení ale v Energii neosvědčilo, že?

„Je to tak. Když byl Jirka Kulich na dvacítkách, tak jsme to zkoušeli. Odehráli spolu ale tři, čtyři zápasy. Pak jsme Černocha dali zpátky do třetí lajny ke Kohoutovi s Koblasou. Nešlo jim to spolu, chemie nebyla taková, jak jsme čekali.“

Jenže teď v nároďáku spolu nehráli v první, ale ve čtvrté formaci. Úkoly měli kompletně jiné.

„Přesně tak, o tom to je. Na první lajnu potřebujete typově specifické hráče. Kuba Flek je v tom unikát, protože zvládá první i čtvrtý útok. Oba jsou schopní poprat se i s nižším ice timem. Oba jsou rtuťovití, dynamičtí hráči.