Maďaři odpískali pořádání MS 2023, prý kvůli Rusku. Kde se bude hrát?

Fanoušci míří do Nokia Areny na zahajovací duel domácích Finů • Pavel Mazáč (Sport)

Nejsou to ani tři týdny, co Maďaři a Slovinci oslavili postup z divizního béčkového šampionátu na nejvyšší úroveň světového hokeje. Rovnou se společně přihlásili taky o pořadatelství mistrovství světa v roce 2023. To bylo po válečné agresi na Ukrajině odňato Rusku.

Maďarsko mohlo MS nejvyšší kategorie hostit poprvé v historii. Ve slovinské Lublani se šampionát konal naposledy v roce 1966. V Budapešti se v roce 2014 hrálo mistrovství světa žen do 18 let, Lublaň už hostila turnaje nižších kategorií.

Maďaři se ukážou v elitní skupině hokejového mistrovství světa teprve potřetí od druhé světové války. V letech 2009 a 2016 hned sestoupili. Slovinsko se na top světové akci objevilo naposledy v roce 2017.

Nakonec však země postup společným pořadatelstvím neoslaví. Na poslední chvíli byla totiž jejich kandidatura stažena.

„Před dvěma dny se vrátil jeden z ředitelů IIHF, kterého jsme poslali do Budapešti a Lublaně, aby kongresu podal zprávu o připravenosti organizátorů. Do pondělí bylo z jejich stran vše potvrzeno. Stažení je velmi překvapivé, Maďaři dosud vyjadřovali velký zájem o pořádání. Maďarská vláda však neposkytla jejich svazu původně přislíbené finanční garance,“ řekl pro iDNES viceprezident IIHF Petr Bříza.

S informací jako první přišla rakouská agentura APA a kanadský novinář Gord Miller z TSN, aktuálně pracující na MS ve Finsku. Maďarsku s úzkými vazbami na Rusko a prezidenta Vladimira Putina mělo údajně vadit, že by se šampionátu nemohlo zúčastnit právě Rusko, ani společně potrestané Bělorusko. Partnerské Slovinsko navíc od počátku války vyjadřuje hlasitě podporu Ukrajině.

„V pondělí jsme od maďarského hokejového svazu obdrželi oficiální dopis o stažení kandidatury. Zůstává tak jediná, tedy Tampere a Riga,“ přidal Bříza. Zatímco ve finském Tampere bude letošní šampionát právě gradovat, lotyšská Riga turnaj hostila vloni za okleštěných podmínek a bez fanoušků. Definitivní potvrzení by mělo přijít příští týden.