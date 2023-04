Sedlák si orazil a má zase chuť: Beru každou roli. Kam s esem Dynama?

V extralize platí za rozdílového borce, hvězdu soutěže. V NHL s Lukášem Sedlákem (30) roky plnili díry ve třetí, čtvrté lajně. A co v reprezentaci? Nastal čas to zjistit. Pardubické eso naběhlo v brněnském „Rondu“ do přípravy Jalonenova výběru před MS. S očekáváním, jakou pozici mu finský expert určí. „Určitě necítím, že bych měl jistotu nominace,“ říká střední útočník, jenž odehraje i příští ročník v Dynamu.

Jak se vám jezdilo po vyřazení v semifinále play off s Třincem?

„Po té prohře to bylo takové smutné. Přemýšlel jsem, co by se dalo změnit. Když se pak díváte na hokej, pořád mrzí, že tam nejsme my. Ale já se na hokej obecně moc nekoukám. Viděl jsem jen pár minut finále.“

Potřebujete se vrátit do tempa?

„Asi týden jsem nebyl na ledě. Teď jsem rád, že přijdu na jiné myšlenky a jsem zpátky u hokeje. Mám do toho zase chuť. Snad si to užiju. S trenérem jsme spolu mluvili po telefonu a chvíli teď v šatně. Nic bližšího kolem mojí pozice jsme ale zatím nediskutovali. Snad se v kempu předvedu v dobrém světle. Dali mě do centra, kde se cítím líp než na křídle.“

Bral byste i vedlejší roli, menší, než máte v Pardubicích?

„Určitě. Po celém světě máme šikovné kluky. V každé roli se budu snažit odvést maximum. Myslím, že skoro každý tady bojuje o nominaci. Určitě necítím, že bych měl nějakou jistotu.“

Z klubu jste přijeli čtyři. Sedíte aspoň vedle sebe?

„Trošku nás rozhodili. Sedím vedle Tomáše Hyky, ale obránci jsou na druhé straně šatny.“

Kapitánem mužstva je Roman Červenka. Co si o něm myslíte?

„Je to jeden z nejlepších hráčů v Evropě, Má toho spoustu za sebou. Bodově i herně své kvality dokazuje každý rok. Mně se hrozně líbí, jak vidí hru. Má klid na hokejce a diktuje tempo. Podle mě tím dokáže tým uklidnit. Moc se neznáme, viděli jsme se jen párkrát.“

Platí, že zůstáváte v Dynamu?

„Nevím, jestli to můžu diskutovat, takže bych to zatím nerozváděl.“