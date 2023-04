Špaček sezobl tři body: Po výhře vzniká lepší atmosféra. Bylo vedro

Bylo to hodně na pohodu, co?

„Hlavně jsme rádi, že nám tam napadaly celkem rychle góly. Když jste nahoře o dva, o tři, hraje se líp. Ale nebylo to vůbec lehké utkání. Na mezinárodní úrovni je dneska každý soupeř dobrý. Pro nás další důležitá výhra a jedeme dál. Když vyhráváte, je to lepší pro sebevědomí a vzniká i lepší atmosféra v kabině.“

Na klubové úrovni ale tolik prostoru v útočném pásmu nemáte, ne?

„Možná to tak jenom působí. Nevím. Mně to přišlo jako normální zápas. Rakušané zlobili hlavně v úvodu.“

Máte strach o kapitána Romana Červenku, jenž nedohrál kvůli krvavému zranění?

„Tekla mu krev z nosu. Netuším, jestli ho má třeba zlomený. Doufejme, že bude Červus brzy v pořádku.“

V hale bylo dost teplo. Poznamenalo to kvalitu ledu?

„V kabině jsme si říkali, že je vedro. I na ledě. Ale podmínky byly stejné pro nás i pro ně.“