Vejmelka je s týmem: Jsem natěšený. Nostalgie s Hrubcem, Brno jako bonus

Posunul jste se za dva roky v zámoří a po 102 odchytaných zápasech v NHL?

„Věřím, že jsem nějaký posun udělal a že jsem dozrál. Člověk se musel adaptovat na nové prostředí. Nejde to za týden. Je to dlouhodobější práce.“

Je pro vás velký rozdíl chytat v Evropě a v zámoří?

„Určitě je to jiné. Ať už stylem hry anebo rozměry hřiště. Ale furt je to hokej. Dá se na to relativně připravit a zvyknout si. Po tom cestování je člověk trošku unavený, ale zlepšuje se to každým dnem. Natěšený na led a na kluky jsem byl. Obzvlášť když je sraz v Brně. To je další plus. Je příjemné tady být.“

S Arizonou jste opět nepostoupili do play off. Přesto tentokrát nešlo o propadák, že?

„Snažíme se vyhrát každý zápas, i když víme, že náš tým není tak kvalitní jako ty nejlepší. Letos jsme byli konkurenceschopní. Sezona rozhodně probíhala nad očekávání a spoustu celků jsme zaskočili. Musím to hodnotit pozitivně. Byla úspěšnější než ta loňská. Dalším cílem je, abychom se každý rok zlepšovali. Evidentně je to na správné cestě.“

Co se bude dít v klubu přes léto?

„Vůbec netuším. Gólmani, kteří tam byli, čekají na novou smlouvu. Uvidí se, jestli podepíšou oba anebo třeba ani jednoho. Sám na to jsem zvědavý. Může se stát i to, že přijde někdo nový.“

Kdo ze spoluhráčů přiletí na šampionát?

„Co vím, tak Švýcar Moser a dva Kanaďané – Crouse a McBain. Bavili jsme se, že bude fajn se tam potkat. Jsme v Rize ve stejné skupině. Uvidíme, kolik bude času.“

Věříte, že budete na MS startovacím gólmanem?

„Tohle teď nedokážu říct. K mistrovství vede dlouhá cesta, máme před sebou pár zápasů. Budeme se každopádně snažit, abychom minimálně zopakovali loňský výsledek (bronz). Ideálně, aby byl ještě lepší.“

Jakou máte partu s kolegy Šimonem Hrubcem a Markem Lanhgamerem?

„Vnímám to pozitivně. Oba jsou výborní gólmani a zároveň i lidi. Máme dobrý vztah, známe se i z předchozích sezon. Se Šimonem jsem se potkával už kdysi v Třebíči. Když jsme se setkali tady, byla to trošku nostalgie. S Markem jsme loni absolvovali celé mistrovství. Myslím, že to bude fungovat. Všichni víme, že nároďák je o týmovém úspěchu. Nikdo se nedívá na osobní rovinu. Kdo bude chytat, tomu by ostatní měli přát jen to nejlepší. Jenom tak můžeme uspět. I já bych se spokojil s jakoukoliv rolí. Ačkoliv každý chce samozřejmě být v bráně.“