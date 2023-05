Oksanen bojuje o MS: V Hradci jsem to miloval. Ze Švédska je nominaci blíž

V minulé sezoně se Ahti Oksanen coby čtvrtý nejlepší střelec finské ligy zjevil v Mountfieldu HK a s 25 trefami byl nejlepším snajprem pozdějších vítězů základní části. Pak přeskočil do SHL a ve službách týmu z města menšího než Zohornův rodný Havlíčkův Brod si připsal 20 zásahů. Zatímco loni ho do finské reprezentace ani nepozvali, tentokrát bojuje o svou první účast na velkém turnaji. Ze Švédska je tam nejen geograficky možná blíž.

„Může to tak být, ale bylo fajn poznat českou soutěž a vyzkoušet si, jak je dobrá. Myslím, že se netěší vážnosti, jakou by si zasloužila. Věřím, že se to změní, protože jak jsem českou ligu mohl poznat, určitě je jednou z nejlepších v Evropě,“ povídal Oksanen americkou angličtinou. Inu, známka, že mimo jiné čtyři roky působil na Bostonské univerzitě.

Extraligovou pouť Hradce Králové sledoval i v této sezoně. Zůstal ve styku hlavně s cizinci, s nimiž se tam potkal a kteří zůstali poté, co odešel. „Často jsme se spolu bavili. V Hradci jsem to miloval. Sledoval jsem celou jeho cestu až do finále, fandil mu a během série s Vítkovicemi se bál, aby neprohráli sedmý zápas. Zvládli to skvěle. Zrovna tenhle duel i pár dalších jsem sledoval online, u jiných jen výsledky. Ligu nakonec bohužel nevyhráli. Uvidíme, co přijde příští sezoně,“ pokračoval.

Někteří experti po prohraném finále s Třincem zmiňovali, že Oksanen byl možná článkem, který Hradci scházel. S ním v sestavě by tažení třeba úspěšně dokončil. „To nevím, každopádně je to pro mě velký kompliment a dobře se to poslouchá. Současně však chci připomenout, že beze mě se dostali mnohem dál, než se mnou. Našli všechny klíče k tomu, jak vyhrát, zároveň měli pár zraněných. Ale takový je někdy sport. Mají opravdu dobrý tým. Příští sezonu by to mohli dokázat,“ věřil.

Pardubice - Hradec: Oksanen posunul za brankovou čáru puk, který zůstal ležet v brankovišti, 0:2 Video se připravuje ...

Z českého mužstva na turnaji v Brně zná Oksanen nejlíp pochopitelně Hynka Zohornu a Jiřího Smejkala. „Vážně moc dobří hokejisti, byla radost s nimi hrát. Oba jsou dost odlišné typy. Jiří je neuvěřitelný před brankou, Hynek dokáže na ledě předvádět kouzla. Dobře, že jsme je v týmu měli,“ zmínil se.

Ve výběru, který přivezl kouč Jukka Jalonen na České hry, nechybí ani dva jeho finští parťáci z Oskarshamnu. Nejproduktivnější obránce mužstva Jusso Riikola a Antti Suomela, s 37 trefami odskočený v hitparádě střelců švédské ligy. „Měl fantastickou sezonu. Je tu s námi, celou zimu mu to lepilo, takže uvidíme, jak se mu bude dařit na jaře,“ usmál se Oksanen, který bude i v příštím ročníku ve švédském klubu pokračovat. Na rozdíl od svých dvou krajanů, kteří podepsali smlouvy ve Švýcarsku.

Za celek Suomi sehrál Oksanen v této sezoně nejvíc zápasů. Ale uvědomuje si, že místo pro šampionát jisté rozhodně nemá. „Nikdy nevíte, třeba co se stane v play off NHL. Pár hráčů už nám přijelo, ale situace se během týdne může pronikavě změnit. Každopádně jsem rád za každý den, co tady můžu být. Máme zase kvalitní mužstvo a chceme zopakovat, co jsme dokázali v předchozích letech. Budu se snažit, abych u toho mohl být taky,“ prohlásil.

Finům vyrostla neskutečně silná generace hráčů. V takové tlačenici je náročné se prosadit. „Zvlášť když plno kluků má zlato z velkých turnajů a spoustu zkušeností,“ přitakal Oksanen. „Ale už jen být ve společnosti borců jako Marko Anttila je nesmírně podnětné. Můžete sledovat, jak se chovají, co dělají, jaký mají přístup. Ostatním to moc pomáhá. Jednou mám tuhle příležitost a snažím si ji užít a zároveň z ní těžit,“ přiznal Oksanen.

Finové v posledních letech udávají hokeji rytmus a směr. Vyhrávají světové tituly, vozí medaile. Vybojovali zlato na olympiádě, třikrát po sobě postoupili do finále mistrovství světa, z toho dvakrát triumfovali. V čem se skrývá tajemství jejich úspěchu?

„Jeden z možných důvodů spočívá v tom, že každý akceptuje přidělenou roli a respektuje role jiných. Každý nemůže hrát první lajnu. Máme hráče, kteří přijmou pozici ve třetím, čtvrtém útoku. Jedni si váží druhých a vědí, že všichni mají týmu co dát. To je jedna z podstatných věcí. Taky máme dobré přesilovky a oslabení, najdou se lidi, kteří chtějí bránit při oslabení a vedou si v tom dobře. Celkově vzato, točíme trvale čtyři lajny a díky tomu dosahujeme dobrých výsledků,“ popsal Oksanen.

Vylíčil i osobnost trenéra Jukky Jalonena, který finské Leijonat (Lvy) dovedl ke všem triumfům z posledních let. „Jednoznačně má velkou autoritu. Když promlouvá v kabině, každý mu naslouchá a pak udělá to, co od něj trenér vyžaduje. Už tím, co řekne, dodává mužstvu autoritu a sílu. Určitě by mohl trénovat v NHL. Je super těžké se tam dostat. Ale myslím, že by to dělat mohl.“

Oksanen je přesvědčený, že něco podobného jako Jukka Jalonen je schopen dokázat jeho jmenovec Kari Jalonen s českým mužstvem. „Kam se vrtnul, tam vyhrával tituly. Pro český národní tým bylo dobře, že přišel. Věřím, že dokáže přenést vítěznou kulturu. Uvidíme, co se stane, ale slyšel jsem o něm jen samé dobré věci. Je vynikající kouč a to je jeden z předpokladů vítězství,“ dodal Ahti Oksanen.

